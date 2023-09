Kawasaki Eliminator 500 2024: svelati i dettagli tecnici della nuova cruiser

Kawasaki presenta le nuove Eliminator 500 e 500 SE, due nuove cruiser guidabili con patente A2. In attesa di conoscere tutti i dettagli, ecco i primi dati tecnici delle novità 2024.

DATI ALLA MANO Telaio a traliccio, motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 451 cc per 45,4 CV a 9.000 giri/min e 42,6 Nm a 6.000 giri/min, cambio a 6 marce. Le Eliminator 500 giocano la loro partita nel fiorente segmento delle moto di media cilindrata – media per davvero, vale a dire tra 350 e 6-700 cc – quello più adatto anche a chi si avvicina al mondo delle due ruote: con un'altezza sella di 735 mm – ma con gli optional si può arrivare a 715 e 765 mm, a seconda delle esigenze – e un peso in ordine di marcia contenuto in 176 kg (177 per la SE, il serbatoio invece è da 13 litri) si annuncia un gioco facile e divertente.

Kawasaki Eliminator 500 SE 2024

MISURE Forcella tradizionale da 41 mm e coppia di ammortizzatori al posteriore, cerchi da 18'' e 16'' – gomme 130/70 e 150/80 – sui quali trovano rispettivamente spazio un freno a disco da 310 mm con pinza a due pistoncini e un disco da 240 mm, anch'esso con pinza a due pistoncini. Completa il quadro un interasse di 1.520 mm. La versione SE, più ricca, prevede una colorazione specifica, un cupolino copri-faro, soffietti in gomma per la forcella, una porta USB-C montata sul manubrio e una sella con pattern caratteristico. Data di uscita e prezzi delle nuove Kawasaki Eliminator non sono stati ancora resi noti, ma certamente entro EICMA sapremo molto di più su di loro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2023