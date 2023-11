Kawasaki presenta la nuova Z500 2024 a EICMA 2023

Kawasaki amplia la gamma Z con una nuova moto, presentata a EICMA 2023. Si tratta della nuova Z500 – disponibile anche in versione SE – spinta dal motore bicilindrico parallelo. Scopriamo la nuova naked.

LA NUOVA NAKED Motore bicilindrico raffreddato a liquido che rientra nei limiti per patente A2, forcella a steli tradizionali e disco singolo con pinza assiale all'anteriore. A livello tecnico la Z500 2024 condivide la componentistica con la nuova Ninja 500 2024, anch'essa presentata a EICMA 2023. La versione SE, però, si distingue dalla Z500 di serie per la colorazione dedicata, con cerchi in tinta, schermo TFT e presa USB-c.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023