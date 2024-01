Al MBE 2024 non poteva mancare Kawasaki con la Eliminator e non solo

All’edizione 2024 di Motor Bike Expo, appuntamento imperdibile per la comunità del mondo custom e special, non mancherà nemmeno Kawasaki, che dal 19 al 21 gennaio esporrà tutta la gamma 2024 con la nuova Eliminator 500 a giocare da protagonista.

UNA ELIMINATOR TATUATA Allo stand Kawasaki, nel padiglione 5, tutti gli occhi saranno puntati su una speciale one-off della Eliminator, protagonista dello show di live painting ad opera del tattoo artist Daniele Saggiomo in arte Passerotto. L’artista, tra venerdì e sabato, realizzerà la sua creazione ispirandosi allo scorrere del fiume, con un legame al River Mark, simbolo dell’eccellenza Kawasaki; domenica, invece, spazio alle richieste dei clienti, con Passerotto che sarà a disposizione per progettare su carta una personalizzazione su base Eliminator.

IL RESTO Al fianco della Eliminator, che prossimamente vi racconterò dopo averla provata su strada, ci sarà il resto della gamma Kawasaki, con spazio dedicato alla linea Ninja 40th Anniversary Edition. Per tuti gli appassionati non mancherà l’occasione di portarsi a casa un ricordo, acquistabile presso lo spazio dedicato al merchandising ufficiale. Uno stand davvero ricco di spunti, proprio come quelli di BMW e Suzuki.

