Suzuki al Motor Bike Expo 2024 con tre versioni inedite

Suzuki sarà presente al Motor Bike Expo 2024 con versioni inedite: scopriamo in quale padiglione e quando saranno presentate

Oltre a BMW Motorrad, che porterà le nuovissime R 12 e R 12 nineT, al Motor Bike Expo 2024 ci sarà anche Suzuki. La Casa di Hamamatsu porterà in anteprima tre versioni inedite ed esclusive. Scopriamo di che si tratta.

VEDI ANCHE

IL PADIGLIONE Presso lo stand Suzuki, al padiglione 6, ci saranno tra gli altri, i nuovi modelli: GSX-8R, GSX-S1000GX e V-Strom 800SE che abbiamo visto a EICMA. La casa di Hamamatsu però presenterà anche 3 versioni speciali in anteprima nazionale: l'appuntamento è per venerdì 19 alle ore 10. Restate collegati, anche il nostro Danilo sarà lì per raccontarvi le novità dal Salone di Verona.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2024