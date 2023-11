GSX-S1000GX 2024: la prima Suzuki con sospensioni elettroniche a EICMA. Video

Suzuki presenta un'altra novità a EICMA 2023, si tratta della GSX-S1000GX, una crossover su base GSX-S1000GT, la sport-touring di Hamamatsu. Scopriamo la novità 2024 da EICMA.

Suzuki GSX-S1000GX 2024

L'estetica, dal punto di vista del frontale, è tutta nuova. Un cupolino con i fari verticali, uno sull'altro ma che, a differenza per esempio della GSX-8S, vede quello più basso più arretrato e quello più alto più avanzato. Una soluzione certamente particolare, che conferisce alla GSX-S1000GX uno sguardo tutto suo e molto pronunciato in avanti, una sorta di ''becco'' ma a partire dal gruppo ottico. Se telaio e forcellone e cerchi in alluminio da 17'' sono gli stessi della GSX-S1000GT, la grande novità della GX sono le Suzuki Advanced Electronic Suspension (SAES), le sospensioni elettroniche, per la prima volta su una moto della Casa di Hamamatsu, la cui corsa è aumentata fino a 150 mm. Al posteriore il precarico è controllato elettronicamente, in modo automatico oppure selezionando tra le opzioni pilota, pilota più bagaglio e pilota e passeggero, mentre all'anteriore – scelta un po' anacronistica – si può intervenire in modo meccanico su un registro ai piedi della forcella.

PIÙ COMFORT La posizione di guida, tutta nuova, si colloca nel mezzo tra una V-Strom 1050 e una GSX-S1000GT: il manubrio è più vicino di 55 mm rispetto alla GT, più largo di 50 mm, con le manopole 14 mm più larghe rispetto alla sport-touring, mentre le pedane sono 15 mm più in basso e la sella 15 mm più imbottita – quella del passeggero è 10 mm più spessa e 26 mm più larga – così da configurare una posizione di guida più comoda e rilassata.

Suzuki GSX-S1000GX 2024: il display TFT da 6,5''

Il propulsore della nuova GSX-S1000GT è condiviso con la GT: un motore 4 cilindri da 999 cc capace di 152 CV a 11.000 giri/min e 106 Nm a 9.250 giri/min accoppiato a un cambio a 6 rapporti dotato di quickshifter, mentre la frizione assistita è dotata di sistema antisaltellamento. Sul fronte elettronica il display TFT da 6,5'' permette di gestire la ricca dotazione: Smart Cruise Control, controllo di trazione su 7 livelli o disattivabile, le mappe motore e, naturalmente, le nuove sospensioni elettroniche, con le impostazioni predefinite Hard, Medium e Soft o la configurazione manuale User.

La nuova Suzuki GSX-S1000GX sarà in vendita in tre colorazioni, grigia e blu, nera e grigia e verde e grigia. Suzuki non ha ancora comunicato da quando la GX sarà disponibile, né il prezzo.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023