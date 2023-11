Suzuki GSX-8R, la sportiva derivata dalla naked GSX-8S a EICMA 2023. Video

Suzuki GSX-8R 2024 è la nuova sportiva che nasce da una costola della GSX-8S: novità, data di uscita e prezzo in video da EICMA 2023

Da una costola della GSX-8S, naked presentata lo scorso anno a EICMA, ecco la GSX-8R, la sportiva carenata. Scopriamo la nuova moto a EICMA 2023.

Suzuki GSX-8R 2024

La nuova GSX-8R, da brava sportiva, guadagna carene e cupolino, ma anche dei semi manubri e sospensioni diverse rispetto alla GSX-8S con la quale condivide telaio, motore ed elettronica. A livello tecnico la GSX-8R segna l'arrivo delle nuove sospensioni Hitachi Astemo Showa, una forcella a steli rovesciati SFF-BP e un mono regolabile nel precarico. Nonostante le differenze a livello delle sospensioni, la sella della nuova GSX-8R è a quota 810 mm da terra, mentre l'interasse è di 1.465 mm, misure tali e quali a quelle della GSX-8S. Con l'arrivo dei semimanubri, però, cambia la posizione in sella, più caricata sull'anteriore.

VEDI ANCHE

Suzuki GSX-8R 2024: il nuovo manubrio

Il bicilindrico parallelo frontemarcia da 776 cc per 84 CV a 8.500 giri/min e 78 Nm a 6.800 giri/min è condiviso con la naked GSX-8S e le Sports Enduro Tourer Suzuki, vale a dire V-Strom 800DE e V-Strom 800SE (trovate qui la prova). Anche sotto il profilo dell'elettronica tutto come sulle altre 800 della gamma, con 3 mappe per la gestione dell'erogazione, controllo di trazione e ABS regolabili, il tutto gestito tramite il display TFT da 5''.

La nuova Suzuki GSX-8R 2024 sarà disponibile in 4 colorazioni, blu, nera, grigia e gialla, ma non è stato ancora reso noto da quando. Anche il prezzo, per il momento, è top secret.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023