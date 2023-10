Distrutta la Gold Wing, fuoristrada ci va con la Suzuki Hayabusa

Matt Spears non è il solito youtuber che sfascia le cose. O meglio, le sfascia facendone un uso improprio, ma dimostra anche capacità di guida non comuni in fuoristrada. Di recente l'abbiamo visto cimentarsi in off-road con una pesantissima Honda Gold Wing soprannominata Piggy, che a furia di subire abusi ha fatto una brutta fine ben documentata nel video qui sotto. Ma non temete, dice Matt, la Gold Wing tornerà dopo le opportune riparazioni e nel frattempo la nuova moto da cross del nostro imberbe amico è... una Suzuki Hayabusa. Qui sotto il video. Come andrà a finire?

UNO SPERIMENTATORE Certo, fa sempre male - e pure un po' inca**are - vedere fior di moto trattate in questo modo. Bellissime, costosissime, sogno di tanti motociclisti che non possono permettersele, la Suzuki Hayabusa e la Honda Gold Wing diventano agnelli sacrificali sull'altare dei social. E a poco vale la consolazione che si possano riparare: va da sé che dopo certi episodi non basta la miglior squadra di meccanici della MotoGP per rimettere insieme i cocci. Matt, però, non sfascia tanto per sfasciare. Piuttosto modifica, per cercare di adattare le sue moto a impieghi diversi da quelli per cui sono progettate. In definitiva è uno sperimentatore. Anche se le sue special non vinceranno mai un concorso di bellezza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/10/2023