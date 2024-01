BMW Motorrad: al Motor Bike Expo 2024 due anteprime

BMW Motorrad porta al Motor Bike Expo 2024 due nuove moto in anteprima assoluta: si tratta di R 12 e R 12 nineT 2024

Solo un paio di giorni e prenderà il via il Motor Bike Expo di Verona. Tra i protagonisti dell'edizione 2024 della Fiera ci sarà anche BMW Motorrad, pronta a portare due anteprime assolute, le nuove R 12 e R 12 nineT, per la prima volta a disposizione del grande pubblico. In anteprima mondiale, invece, ci sarà una speciale R 18.

DOVE BMW Motorrad sarà presente con i suoi prodotti in vari padiglioni. Uno stand a tema, completamente dedicato al mondo heritage, sarà nel padiglione 4: lì potrete trovare le nuove BMW R 12 e BMW R 12 nineT che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi (ve le racconteremo in un video anche noi). Insieme a loro anche i modelli della famiglia R 18 e l' BMW R 5, moto che simboleggia l’anello di congiunzione con la gamma heritage attuale.

VEDI ANCHE

Le BMW R 12 e R 12 nineT saranno protagoniste all'MBE 2024

PRIMA ASSOLUTA Nel padiglione 1, dedicato ai più importanti progetti di customizzazione, ci saranno invece diversi esemplari di R 18 customizzate dalla rete di concessionari BMW Motorrad e, in anteprima mondiale, dalle 10 di venerdì 19, una special su base R 18 ad opera di un importante customizzatore americano.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/01/2024