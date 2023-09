Ecco le nuove BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure 2024

La vera rivoluzione è per la F 900 GS ma anche per la Adventure e la più piccola F 800 GS le novità non mancano. Ecco come cambiano

Tutti aspettavano la presentazione della nuova R 1300 GS (che avverrà molto presto) ma in un serata estiva di inizio settembre BMW ha sparigliato le carte presentando le nuove F 800 GS, F 900 GS Adventure ma soprattutto la nuova F 900 GS, una rivoluzione rispetto al passato, scopriamo insieme come sono fatte e quali sono le principali novità delle enduro stradali bavaresi.

BMW F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure 2023

Le due colorazioni disponibili per la nuova F 900 GS di BMW

Il trend è chiaro, voglia di fuoristrada, ma per farlo bisogna ridurre il peso e creare moto veramente capaci di affrontare ogni condizione di superficie. Detto, fatto. La nuova F 900 GS non ha nulla a che vedere con la precedente generazione (F 850 GS, qui la prova), rispetto a lei perde 14 kg, è più snella e decisamente meglio equipaggiata per affrontare il fuoristrada.

TUTTO NUOVO A primo impatto la diminuzione di peso è evidente, basta guardarla per capire che la 900 GS è ben più leggera e snella rispetto al modello che va a sostituire. A Monaco di Baviera hanno puntato sul minimalismo: serbatoio in materiale plastico da 14,5 litri più ergonomico e leggero di 4 kg rispetto a quello in metallo della 850 GS sacrificando solo 0,5 litri di capacità, cavalletto laterale alleggerito in alluminio, telaietto posteriore in tubi rivisto e snellito di ulteriori 2,4 kg, batteria al litio e silenziatore Akrapovič in titanio offerto di serie per un ulteriore risparmio di 1,7 kg.

MOTORE E CICLISTICA Come lascia intendere il nome, la cilindrata del bicilindrico parallelo frontemarcia è cresciuta, passando da 853 cc a 895 cc attraverso l’incremento dell’alesaggio, con un conseguente aumento delle prestazioni, la potenza massima è di 105 CV a 8.500 giri/min mentre il picco di coppia è di 93 Nm a 6.750 giri/min. Secondo gli ingegneri BMW è migliorata anche le gestione del freno motore e la trazione. Il vero miglioramento che rende la nuova F 900 GS 2023 decisamente interessante per il fuoristrada è nel comparto sospensioni, decisamente più evoluto e performante. La forcella e il mono ammortizzatore sono entrambi completamente regolabili e firmati da Showa, le sospensioni sono di tipo meccanico e dunque non vi è la possibilità di utilizzare il Dynamic ESA, il sistema di sospensioni semi-attive tanto caro a BMW, ma siamo sicuri che gli amanti del fuoristrada non rimpiangeranno la sua assenza. Il telaio è una struttura a ponte realizzata con parti in lamiera d'acciaio sagomate e saldate tra loro, che integra il motore a 2 cilindri in linea come elemento portante mentre il forcellone è stato alleggerito.

BMW F 900 GS 2023

ERGONOMIA Per sfruttare a pieno le maggiori qualità fuoristradistiche della nuova F 900 GS è stata messa a punto un’ergonomia specifica per questo modello. La triangolazione sella/pedane/manubrio insieme alla nuova forma del serbatoio e al manubrio largo e rialzato promettono ottime cose nella guida in piedi sulle pedane, ora più basse, mentre la leva del freno a pedale è in posizione più alta. La nuova F 900 GS è disponibile in versione base in Blackstorm metallizzato, in versione modello Passion in tinta unita Yellow Sao Paulo e in versione GS Trophy in tinta unita Lightwhite solid paint/Racing Blue metallizzato. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma tra aumento della dotazione di serie e soluzioni tecniche pregiate c’è da scommettere che sarà superiore ai 14.800 euro della versione GS Trophy della F 850 GS.

BMW F 900 GS Adventure 2023

Forse meno appariscenti, ma non per questo meno importanti. Anche la versione “giramondo” della F 900 GS, ovvero la Adventure, riceve qualche significativo aggiornamento. Ovviamente il nuovo motore da 895 cc, protetto da una nuova piastra in alluminio e alle barre. Anche lei, seppur in maniera minore, sembra più snella grazie ai nuovi fianchetti riprogettati. Come su tutte le altre GS medie aumenta la dotazione tecnologica offerta di serie: due riding mode ''Rain'' e ''Road'', il controllo dinamico della trazione DTC, l'ABS Pro ottimizzato per le curve e la luce dinamica dei freni. Con i Riding mode Pro, disponibili come optional, le si accede a ulteriori settaggi, alla preselezione del riding mode, al controllo della coppia del freno motore e al Dynamic Brake Control DBC. Tutti i modelli sono dotati di potenti gruppi ottici a LED mentre la strumentazione vede per tutte un ampio display TFT da 6,5 pollici. Ma non è tutto, tra le novità ci sono anche il cambio quickshifter di serie e una forcella regolabile di tipo meccanico all’anteriore.

Nuova BMW F 800 GS 2023

La nuova F 800 GS della gamma Gelände Straße è la porta d’accesso. È più semplice nella dotazione ciclistica ma anche lei ricchissima di contenuti tecnologici, gli stessi o quasi delle sorelle maggiori, la nuova F 800 GS condivide il telaio con gli altri modelli ma non il motore, almeno non nella taratura dato che lei rimane al di sotto dei 95 CV per poter essere depotenziata. La scheda tecnica dichiara 87 CV a 6.750 giri/min e 91 Nm a 6.750 giri/min. Rispetto al passato sono ora di serie il Display TFT da 6,5 pollici, le manopole riscaldabili, il faro a LED, i paramani e i supporti per le valige della linea Vario.