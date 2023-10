BMW R 1300 GS vs Ducati Multistrada V4: base e top di gamma, sfida tra le maxi enduro

L’attesissima R 1300 GS è arrivata e Danilo è appena volato a Malaga per provarla (qui la prova su strada completa). Ancor prima di avere le impressioni di guida, ci eravamo chiesti cosa la nuova maxi enduro offrisse tecnicamente e tecnologicamente. Le rivali in questo segmento sono molte (KTM 1290 Super Adventure S, Harley-Davidson Pan America 1250, Triumph Tiger 1200, che abbiamo messo una contro l’altra nella comparativa maxi enduro 2022), ma la GS ha dalla sua una storia lunga e di successo. L’arrivo della Ducati Multistrada V4, però, ha messo in difficoltà persino la regina del mercato, non tanto come numeri di vendita (comunque eccezionali), quanto più come contenuti, prestazioni e desiderabilità. Ecco quindi che la R 1300 GS dovrà vedersela, prima tra tutte, con la Maxi italiana. Entrambe possono essere personalizzate su misura attingendo da un catalogo di optional lungo come un’enciclopedia. L’altra faccia della medaglia è che, con le moto full optional, il prezzo di partenza non resta che un lontano ricordo... Vediamo allora, in un confronto virtuale, cosa mettono a disposizione ''nude e crude'' e cosa possono offrire nella configurazione più completa, senza badare a spese.

BMW R 1300 GS ''base'' e Tramuntana

V4 BASE VS GS BASE Con un prezzo di partenza di 19.990 euro la Ducati può comunque calare il jolly del suo raffinatissimo motore V4 di derivazione Panigale da ben 170 CV e 125 Nm di coppia, per prestazioni – 215 kg il peso a secco – da superbike... comoda (per approfondire come va qui la prova di Danilo). Dal canto suo, il boxer della R 1300 GS, è riconosciuto come uno dei migliori motori sul mercato e oggi è ancor più potente coi suoi 145 CV e 149 Nm di coppia per 237 kg in ordine di marcia. Entrambe, tra i vari accessori, offrono già di serie Display TFT, fari a LED, piattaforma inerziale IMU con cornering ABS, riding mode e controllo di trazione. Né BMW né Ducati hanno di serie il quick shifter, ma la tedesca offre il cruise control, l’hill start control (per aiutare nelle partenze in salita), le manopole riscaldabili e il sistema keyless. Una dotazione che giustifica il suo prezzo di base più elevato rispetto alla bolognese: 20.850 euro.

Ducati Multistrada V4 ''base''

GRAND TOUR VS TRAMUNTANA Se però siete interessati a una delle due maxi enduro probabilmente avrete fatto le vostre valutazioni... e sapete di dover mettere mano al portafogli per accaparrarvi una delle rispettive versioni full optional. Eccoci allora al cospetto della BMW R 1300 GS Style Option 719 “Tramuntana” che, completa di tutti i pacchetti optional e delle valigie Vario (delle quali vi abbiamo parlato qui) costa 28.301 euro, mentre la Ducati Multistrada V4 S Grand Tour, nuovissimo allestimento che si presenta come la versione full optional del modello V4 S con allestimento Travel & Radar (qui la video-prova completa) attacca a 27.590 euro. Entrambe possono essere ancora arricchite con ulteriori accessori, come il silenziatore Akrapovic o componenti in carbonio, il tutto a prezzi simili: ma cosa offrono queste ammiraglie full optional?

VEDI ANCHE

DUCATI La maxi di Borgo Panigale in allestimento Grand Tour, oltre ad una grafica dedicata, alza vertiginosamente l’asticella dell’elettronica: grazie ai radar ci sono cruise control adattivo e sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, poi alla già raffinata piattaforma inerziale di serie si aggiungono le Cornering Lights (DCL) e il Vehicle Hold Control (VHC) per le partenze in salita. Rispondono poi presente all’appello le sospensioni semi attive Ducati Skyhook Suspension (DSS) che regolano l’idraulica di forcella e ammortizzatore istantaneamente e integrano la funzione Autoleveling che regola l’altezza in base al carico. Non solo, grazie alle sospensioni elettroniche, ci sono anche la funzione Minimum Preload, che consente al pilota di abbassare la moto quando ci si ferma e nella marcia a bassa velocità, e la funzione Easy Lift, che libera l'idraulica riducendo lo sforzo necessario per alzare la moto dal cavalletto laterale.

Ducati Multistrada V4 S Grand Tour

BMW C’è poco da fare, la Multistrada è al top ma a Monaco non sono stati a guardare: la GS presenta praticamente le stesse caratteristiche e rilancia proponendo ancora di più: al cruise control adattivo aggiunge il Front Collision Warning (avviso di collisione anteriore) e il Lane Change Warning (avviso di cambio corsia). Sul versante sospensioni elettroniche “DSA” (acronimo di Dynamic Suspension Adjustment), BMW introduce una novità assoluta: la regolazione del coefficiente K della molla che assicura la compensazione del carico promettendo un’esperienza di guida ancora più entusiasmante e un livello di confort superiore. Sono disponibili poi il controllo adattivo dell’altezza della moto che si regola automaticamente in base alle condizioni di guida e le sospensioni sportive che aggiungono 20 mm di escursione in più.

BMW R 1300 GS Tramuntana

BOXER O V4? Alla fine di questa sfida virtuale è chiaro come le nuove generazioni di queste due maxi-enduro siano così tecnologicamente evolute da rendere complicata la scelta dell’una o dell’altra sulla base dei contenuti. Come sempre, quindi, sarà una questione di gusto e di cuore a sancire il verdetto: preferite il DNA sportivo dell’italiana esaltato dalla brutalità del V4 o l’imbattibile equilibrio del poderoso boxer teutonico? Se, per chiarirvi le idee, pensate sia necessaria una comparativa su strada, abbiamo una buona notizia: lo pensiamo anche noi, prossimamente ne organizzeremo una!

Pubblicato da Alessandro Moro, 22/10/2023