La BMW R 1300 GS rivoluziona anche le valigie: vediamone tecnologia e prezzi

Fin dal giorno della sua presentazione, aspettiamo tutti impazientemente la prova su strada della nuova rivoluzionaria BMW R 1300 GS (qui il primo contatto di Michele). Nell’attesa, sognando di girare il mondo in sella al GS, sicuramente la immaginiamo carica di valigie, indispensabili per i viaggi a lungo raggio coi bagagli e comode nell’uso quotidiano. A proposito di valigie, le nuove, portano con sé tante novità quante l’intera moto: vediamole tutte e scopriamone i prezzi.

BMW R 1300 GS all'avventura con valige Vario

VALIGE TECNOLOGICHE Partendo dalle differenze macroscopiche, le nuove valigie e bauletto ''Vario'' (questo il nome che BMW Motorrad ha assegnato a questi accessori ufficiali) hanno un design differente rispetto al passato, caratterizzato da finiture in alluminio anodizzato sul lato delle valigie e sul coperchio del bauletto, alternato alla plastica nera a vista. Le rivoluzioni, però, si trovano nella tecnologia: sia le valigie che il topcase sono illuminati internamente e presentano una presa di ricarica USB/A da 5 V per ricaricare in viaggio i dispositivi elettronici. C’è poi, per la prima volta sul GS, la chiusura centralizzata via radio per rendere più rapide e confortevoli le operazioni di carico/scarico. Molto utile è poi la possibilità di estendere la capacità sia delle valigie (da 49 a 55 l di capacità sommate) sia del bauletto (da 28 a 36 l) in modo continuo tramite una manopola e non, come in precedenza, scegliendo solo tra due posizioni. Il carico massimo per le valigie si attesta a 6 kg ciascuna mentre quello del topcase è di 10 kg, a cui sommare la possibilità di legare, tramite occhielli di fissaggio, dei bagagli esterni per un totale di ulteriori 2 kg sul bauletto e 1 kg sulle valigie.

BMW R 1300 GS interno valigia laterale sinistra con luce e presa di ricarica

PACCHETTI E PREZZI Che gli optional BMW Motorrad siano cari non è certo un segreto, e questi nuovi accessori non sono da meno: le valigie Vario laterali hanno un prezzo di 1.101 euro, mentre il bauletto costa 668 euro. Tuttavia per poterle montare è necessario acquistare il Pacchetto Touring a 750 euro – che comprende i supporti per le valigie laterali – e la piastra per il topcase il cui prezzo è di 250 euro. Sicuramente il conto è salato, ma per fare turismo sono optional irrinunciabili.

Pubblicato da Alessandro Moro, 18/10/2023