Nuova BMW R 1300 GS: pronti per sapere come va?

In attesa della prova su strada condivido con voi qualche sensazione sulla R 1300 GS: salite in sella alla nuova maxi enduro con me

È la più attesa, la più amata – forse anche la più ''odiata'', almeno da chi non ha mai avuto il piacere di provarla – sto parlando ovviamente della BMW GS, ora diventata R 1300. Di lei vi abbiamo raccontato tutto – per dati tecnici, foto, info e prezzi cliccate qui – tra pochi giorni il nostro Danilo vi dirà come va su strada ma, in attesa di sapere quali sono pregi e difetti della nuova maxi enduro bavarese, vi racconto com'è fatta dopo averla toccata con mano: ecco le prime sensazioni.

COM'È FATTA: DESIGN E QUALITÀ

La cura dimagrante alla quale i tecnici bavaresi hanno sottoposto la R 1300 GS – 12 kg in meno, ora il peso è di 237 kg in ordine di marcia – era tangibile già dalle foto, ma è ancor più evidente dal vivo. La moto è più piccola osservandola da davanti – personalmente devo fare l'occhio al nuovo disegno a X del faro a LED – e il radar anteriore, grande novità, è ben integrato. La versione Triple Black a mia disposizione trasmette davvero una gran sensazione di qualità grazie alle finiture in nero Black Storm: molto belle le teste dei cilindri metallizzate, così come la parte centrale del telaio a vista, sotto la sella, splendide le pinze freno grigio scuro con la scritta BMW in rosso – optional che va di pari passo con il Dynamic Pack da 1.650 euro – mentre lo scarico Akrapovic sdoppiato per me non aggiunge molto all'estetica (ma alza il conto di 980 euro).

La BMW R 1300 GS Triple Black

SNELLA Se a guardarla davanti la nuova GS risulta più smilza, lateralmente o da dietro si resta quasi sbalorditi: la sella, così come il serbatoio – che sulla R 1300 passa a 19 litri dai 20 della 1250 – sembrano tagliati con l'accetta rispetto alla precedente versione, quasi a configurare l'aspetto di una moto di segmento inferiore, certamente non un 1.300! I confronti a distanza lasciano sempre il tempo che trovano – per questo organizziamo le comparative – ma a sensazione direi che questa nuova GS si sia rimpicciolita a livello di una Multistrada V4, forse di più...

BMW R 1300 GS Triple Black: il ponte di comando

POSIZIONE DI GUIDA

Una volta in sella si ritrova questa sensazione di compattezza: serbatoio bello stretto tra le gambe, ingombri ridotti – sempre in considerazione dei 1.300 cc – e un manubrio molto dritto – con le debite proporzioni mi ricorda il... ''manico di scopa'' in stile M 1000 R – abbastanza lontano dalla sella: le braccia son distese – ricordo che io sono 180 cm – mentre leve di freno/frizione e blocchetti, curatissimi, sembrano quasi identici al passato. Questa nuova R 1300 GS Triple Black, insomma, ha alzato l'asticella a tutto tondo – almeno sul cavalletto – sembrando più incline all'uso su strada e, vista la differenziazione voluta a Monaco, non si fa fatica a credere che ognuna delle versioni giochi una partita diversa, per catturare il cliente ideale. Le aspettative sono altissime e ora non resta davvero che attendere qualche giorno: Danilo ci racconterà molto presto della nuova R 1300 GS, restate collegati!

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2023