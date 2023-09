BMW: la R 18 avrà una sorellina, la R 12. Le info sulla nuova cruiser

Da lungo tempo si parlava della sigla R 12 finché, alcuni mesi fa, non è spuntata la nuova R 12 nineT. Sembrava che i rumor riguardanti la R12 – intesa come sorellina minore dell'enorme R 18 – rimanessero tali, ma oggi arriva una conferma: c'è una nuova cruiser nei piani di BMW Motorrad e si chiama proprio così.

DATI ALLA MANO I documenti di omologazione dalla Svizzera non lasciano spazio a dubbi. Peso di 229 kg, cerchi da 19'' all'anteriore e da 16'' al posteriore, con pneumatici 100/90 e 150/80. Una misura comune tra alcune moto del segmento, come l'Harley-Davidson Nightster che ho provato lo scorso inverno, con la BMW che scende in campo forte dei suoi 95 CV e 110 Nm, qualcosa in più rispetto alla rivale americana.

VEDI ANCHE

La BMW R 12 nineT

DIMENSIONI Il resto delle dotazioni prevede ABS con ripartitore elettronico di frenata EBV e probabilmente ABS Pro sensibile all'angolo di piega. Quanto alle dimensioni, con una lunghezza di 2.200 mm, la R 12 è più lunga della nineT di 70 mm, ma è più stretta – 830 contro 870 mm, anche se può arrivare fino a 970 mm – mentre il passo è di 1.520 mm per entrambi i modelli BMW. Nei documenti viene menzionato anche un modello R 12 S, ma non è dato sapere se si tratti di una versione Special, proprio come già visto sul Nightster di Harley-Davidson. Se la R 12 vuole arrivare come modello 2024 deve sbrigarsi, EICMA è alle porte ed è tempo di tirare fuori dal cilindro il coniglio!

Pubblicato da Michele Perrino, 26/09/2023