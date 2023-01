Harley-Davidson Nightster S, la versione Special. Ecco quanto costa

Informazioni e foto trapelate in rete nelle scorse settimane la dicevano giusta. Il Nightster, la piccola della gamma Sportster che ho provato lo scorso dicembre, è diventata Special e ha guadagnato una dotazione più ricca. Dopo la speciale gamma Anniversary che celebra i 120 anni di Harley-Davidson e la nuova Breakout 2023 scopriamo in cosa Nightster S si differenzia dalla versione standard e quanto costa.

DIFFERENZE COL NIGHTSTER

A colpo d'occhio Nightster S è più sofisticata rispetto alla versione standard e il merito è soprattutto dei nuovi cerchi in lega di alluminio. Arrivano di serie anche un piccolo cupolino e il kit passeggero – con sella e pedane – anche se in buona sostanza la moto è la stessa là sotto, a cominciare dal motore V-Twin Revolution Max 975T raffreddato a liquido, che funge da elemento stressato. Cambia anche il manubrio, ora più alto, per una posizione di guida più confortevole rispetto al Nightster standard, mentre introduce le migliorie a livello elettronico il nuovo display TFT da 4'' con connettività bluetooth che permette, tra le altre, di visualizzare anche la navigazione turn by turn. Insomma, display a parte, la moto che ho provato poco meno di due mesi fa era una Special fatta in casa...

Il nuovo Nightster Special 2023

VEDI ANCHE

ALTRE NOVITÀ

L'aggiornamento prevede anche il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici TPMS, una modalità di guida extra personalizzabile oltre a Rain, Road e Sport, il cruise control e la presa USB per la ricarica dello smartphone.

PREZZO

Harley-Davidson Nightster Special è proposto con un prezzo a partire da 18.100 euro, vale a dire 1.200 euro in più rispetto alla versione di base.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/01/2023