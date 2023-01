Harley-Davidson presenta la nuova Breakout 2023

Harley-Davidson ha presentato le novità 2023 nella diretta streaming di oggi – se ve la siete persa la trovate qui – i modelli Anniversary, che celebrano i 120 anni della Casa di Milwaukee. Ma non è finita qui perché oltre alle versioni speciali arriva anche, nella gamma Cruiser, la nuova Breakout 117 2023.

NON SOLO LOOK Tante cromature, look muscoloso e vistosi cerchi in alluminio pressofuso a 26 raggi con finitura Gloss Black e dettagli lavorati a macchina da 21'' e 18'' per la nuova Breakout 2023 che ritorna alla linea dei modelli del Nord America. Il motore è il V-Twin Milwaukee-Eight 117 V-Twin, il riferimento per coppia e cilindrata con 1.923 cc e 168 Nm a 3.500 giri/min (sono 102 i CV a 5.020 giri/min). Al telaio Harley-Davidson Softail, grazie alla forma rivista della sella, si ancora un nuovo serbatoio da quasi 19 litri.

Harley-Davidson Breakout 117 2023

PIÙ CONTROLLO Il manubrio in acciaio inossidabile lucidato è più alto rispetto a quello del modello precedente e promette un maggior controllo per il pilota, mentre l'arrivo di serie del cruise control – anche su Fat Boy, Fat Bob, Low Rider S – rende più semplice affrontare le lunghe distanze. Sulla Breakout 2023 il controllo di trazione sarà offerto come optional, così come su Low Rider S e Low Rider ST.

IL PREZZO La nuova Harley-Davidson Breakout 117 2023 è disponibile con un prezzo a partire da 29.200 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/01/2023