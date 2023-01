Harley-Davidson: tutti i modelli 120° Anniversario tra le novità 2023. I prezzi

Come anticipato Harley-Davidson inizia i festeggiamenti per il suo 120° compleanno con delle versioni speciali delle sue moto. Sono settte i modelli che si presentano in versione Anniversary: CVO Road Glide Limited, Ultra Limited, Street Glide Special, Road Glide Special, Fat Boy 114, Heritage Classic 114 e Tri Glide Ultra. Scopriamo caratteristiche e prezzo delle moto in versione anniversario.

Harley-Davidson 2023: la gamma 120° Anniversario

Tanto per cominciare si tratta di versioni in edizione limitata e si caratterizzano per una livrea speciale. In particolare la CVO Road Glide Limited Anniversary riporta pannelli in Heirloom Red e Anniversary Black con vernice dorata applicati a mano. Sul serbatoio, oltre allo stemma HD in art déco che riporta l'aquila, troviamo un pannello con incisione al laser che celebra i 120 anni. Non mancano sedili in Alcantara con cuciture a contrasto in oro e rosso, inserti che ritroviamo, dello stesso colore, anche sul motore. Della CVO Road Glide Limited Anniversary saranno prodotti solo 1.500 esemplari, al prezzo di 61.500 euro.

GLI ALTRI MODELLI Anche Ultra Limited, Street Glide Special, Road Glide Special, Fat Boy 114, Heritage Classic 114 e Tri Glide Ultra in versione Anniversary sono caratterizzati da una vernice speciale con combinazioni di colori e design ispirati alle prime motociclette Harley-Davidson. Ognuna presenta un classico schema di verniciatura a pannelli in Heirloom Red come colore di base. I pannelli sono delineati da un gessato rosso brillante e riempiti con una dissolvenza Midnight Crimson più scura. Sul serbatoio non manca l'aquila Art Déco, mentre coprisedili con pannelli laterali rossi, logo Harley-Davidson ricamato in oro e inserti del gruppo propulsore in dissolvenza rossa completano il quadro.

Harley-Davidson Ultra Limited Anniversary 2023

Per la Ultra Limited Anniversary una produzione limitata a 1.300 esemplari nel mondo e un prezzo a partire da 40.100 euro.

Harley-Davidson Street Glide Special Anniversary 2023

La Street Glide Special Anniversary, realizzata in 1.600 unità, è invece proposta con un prezzo a partire da 38.700 euro.

VEDI ANCHE

Harley-Davidson Road Glide Special Anniversary 2023

Per la Road Glide Special Anniversary, anch'essa realizzata in 1.600 esemplari, prezzo a partire da 38.700 euro.

Harley-Davidson Fat Boy 114 Anniversary 2023

La speciale versione Fat Boy 114 Anniversary, disponibile in sole 3.000 unità, è in vendita a partire da 33.000 euro.

Harley-Davidson Heritage Classic 114 Anniversary 2023

Per portarsi a casa la Heritage Classic 114, prodotta in 1.700 pezzi, servirà sborsare 33.000 euro.

Harley-Davidson Tri Glide Ultra Anniversary 2023

Se poi le ruote diventano tre, come nel caso del Tri Glide Ultra Anniversary, realizzato in 1.100 unità, l'esborso sale a quota 61.400 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/01/2023