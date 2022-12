Harley-Davidson 2023: un nuovo modello e le versioni Anniversary Edition

Ieri sono finite in rete le immagini del Nighster S 2023 – solo pochi giorni prima quelle delle piccole X350 e X500 – ma oggi le immagini restano al sicuro. Dai documenti di omologazione australiani proposti da Motocycle.com trapelano però nuove informazioni relative ad alcuni modelli Harley-Davidson del prossimo anno: pare ci sarà una nuova moto, ma anche le speciali Anniversary Edition, per celebrare i 120 anni della Casa di Milwaukee.

NUOVO MODELLO Il codice riportato sui documenti di omologazione in Australia – FLHFB – non è nuovo dalle parti del Wisconsin: negli anni 60, infatti, fu utilizzato sulla Electra Glide, il che fa pensare che il modello possa vedere di nuovo la luce. Gli altri codici, invece, riguardano tutti i modelli HD che avranno una versione 120° Anniversario.

L'Harley-Davidson Ultra Limited 2023 sarà proposta anche in versione Anniversary Edition

BUON COMPLEANNO Per i 120 anni di Harley-Davidson saranno proposte CVO Road Glide Limited, Road Glide Special, Street Glide Special e Ultra Limited in versione Anniversary Edition. Tutte moto che, nella maggioranza dei casi, hanno già avuto una versione speciale nel 2018, in occasione dei 115 anni del Marchio. Per avere conferma di tutte le novità dovremo attendere ancora un po': l'appuntamento con la gamma 2023 Harley-Davidson è per il 18 gennaio.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/12/2022