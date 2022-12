Harley-Davidson alla carica con le piccole: ecco le nuove X350 e X500

Harley-Davidson è da sempre sinonimo di moto grandi e grosse, ma le cose potrebbero cambiare. Già un paio di anni fa vi avevamo raccontato della 338R, piccola moto della quale era apparsa in rete un'immagine. Oggi quella moto cambia nome – X350 – e caratteristiche, ma non intenzioni: sì, la prima Harley-Davidson di media cilindrata potrebbe rappresentare l'accesso a un segmento sconosciuto, quello delle piccole moto low cost. Per non sbagliare, però, HD tira fuori dal cilindro anche la X500, una versione un po' più grande e meglio rifinita della mini roadster.

DALLA CINA X350 e X500 nascono dalla partnership tra Harley-Davidson e il colosso cinese QJMotor – la stessa azienda proprietaria di Benelli – e, proprio nel paese asiatico, il governo ha dato il via libera alla produzione. Come riporta BikeSocial le moto sono state omologate internamente con i nomi HD350 e HD500, anche se gli adesivi sulle carene parlano chiaro...

EX 338R La X350 ha tutta l'aria di essere proprio quella 338R di cui vi avevamo già parlato. Il motore, da allora, è cresciuto fino a 353 cc e presenta un telaio del tutto simile a quello della 302S, la piccola naked della Casa pesarese una volta a listino. Proprio come la Benelli anche la X350 presenta una forcella a steli rovesciati con doppio disco anteriore a margherita. La dotazione è moderna, ma la Harley-Davidson low cost si presenta con un look più datato, affine alla filosofia modern classic, con la scheda tecnica che recita 36 CV e 195 kg di peso a secco.

X500 Sulla stessa lunghezza d'onda, ma forse ancor più furba, è invece la X500. Il livello di dotazioni e finiture sembra salire un po' rispetto alla piccola: i foderi della forcella a steli rovesciati verniciati di nero e le pinze freno ad attacco radiale danno già un'idea del pacchetto. La moto realizzata da Zhejiang Jisheng Motor Vehicle Co, Ltd – questo il vero nome dell'azienda che realizza le piccole HD – assomiglia tanto a un'altra Benelli, la Leoncino 500. Dicevo furba perche l'Harley-Davidson X500, come la cugina di Pesaro, monta il bicilindro da 500 cc per 47 CV – per intenderci, lo stesso della TRK 502 X 2022 che ho provato in questi giorni – il che la rende un'eccellente soluzione per chi, tra i possessori di patente A2, cerca la moto da acquistare. Il peso, invece, parla di 208 kg in ordine di marcia.

IN EUROPA? Si sa, le piccole cilindrate sono roba da continente asiatico, dove sono diffusissime. Ma anche qui da noi il segmento delle moto tra 300 e 700 cc sta crescendo – vi dice nulla il successo delle piccole Royal Enfield? Ve ne ho parlato qui – e per Harley-Davidson potrebbe essere tempo di inserirsi a gamba tesa. Certo, il pubblico della Casa di Milwaukee è abituato a prodotti taglia forte e qualità premium – basti vedere la ''contestata'' prova del nuovo Nightster 975 – nel caso quindi servirà conquistare nuovi adepti, pronti a sposare la filosofia di moto accessibile, per tutti. Harley-Davidson X350 e X500 sembrano pronte ma quale potrebbe essere il loro prezzo? Per rendere appetibile la 350 sembra logico aspettarsi una cifra intorno ai 5.000 euro, mentre per la 500, con Benelli Leoncino a quota 5.990 euro, il tetto dei 7.000 sembra congruo.

