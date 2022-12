Hai una Harley-Davidson? Guarda i nuovi capi dedicati sviluppati con Held

È risaputo, certe moto necessitano, anzi, impongo un certo stile… che può accompagnare solo direbbe qualcuno. Tra queste ci sono ovviamente le Harley-Davidson vere e proprie icone, anche per quanto riguarda l’abbigliamento. Jeans, giacca e guanti di pelle sono un must, meglio però se hanno anche proprietà tecniche che mettono al riparo in caso di caduta. Ecco perché la Casa di Milwaukee ha scelto di collaborare con Held, marchio tedesco da sempre apprezzato e premiato per la sicurezza dei propri capi.

LINEA DEDICATA Dalla partnership nascono sei capi d’abbigliamento da sfoggiare sulle classiche Harley ma anche su quelle più “fuori dagli schemi” come la Pan America. Ci sono giacche in pelle, per ambo i sessi, una giacca retata e anche i guanti adventure. Vediamo le loro caratteristiche.

Giacca da uomo Baily

Harley Davidson insieme a Held per nuove giacche e guanti

La giacca Bailey è realizzata in cotone cerato per resistere allo sporco, con vantaggi anche per impermeabilità e protezione dal vento. Baily potrebbe essere la scelta ideale per i viaggi più lunghi grazie anche alla tasca interna impermeabile per lo smartphone, con power bank e le protezioni per spalle e gomiti leggere in Safe-Tech® certificate CE.

Guanti Sambia Adventure Touring

I guanti Sambia Adventure Touring sono un prodotto Held molto apprezzato dai motociclisti adventure, terreno d’elezione per la Pan America 1250. I Sambia sono realizzati in pelle di canguro e pelle di capra, con aggiunta di materiale SuperFabric per una maggiore resistenza all’abrasione e per assicurare la giusta traspirazione.

Giacca da donna Queen II Asphalt

Harley e donne, un binomio che funzione su entrambi i posti a sedere di una moto H-D. La giacca Queen II Asphalt abbina protezione e stile, con tanto di piccole borchie e il logo ricamato sulla schiena.

Giacca da uomo Jester Armalith Denim

Il comfort ottimale viaggia insieme alle protezioni sicure ma leggere, nella giacca Jester Armalith Denim.

Guanti Rodney

Buon grip, senza rinunciare alla protezione. Particolarmente indicati con la bella stagione grazie ai fori che permettono l’areazione. La fodera interna è in tessuto CoolMax, confortevole e resistente agli urti.

Giacca da uomo Tropic Mesh

Stile autentico e moderno e funzionalità sono le caratteristiche della giacca estiva Tropic Mesh, ventilata grazie al tessuto retato che consente di rimanere protetti anche quando le temperature si fanno roventi.

