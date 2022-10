Harley-Davidson Pan America 975 si farà: gli specchietti la incastrano!

Da quando ha fatto la sua comparsa la Nightster, la mini Sportster con motore da 975 cc, si è subito sentito parlare della mini Pan America. La prima e sola maxi enduro HD, infatti, potrebbe diventare un pelo meno maxi, prendendo in prestito il motore Revolution Max della roadster. Dopo le prime voci, ora nuove prove...

INDIZIO NUMERO UNO... A incastrare la Pan America 975 sarebbero una serie di specchietti retrovisori, secondo quanto riporta Motorcycle.com. Gli Empire prevedono istruzioni aggiuntive per tutti i modelli, tranne che RA1250S e RA975S. Con la prima sigla che identifica la Pan America 1250 Special – come potrete ben immaginare – il cerchio si restringe: la RA975S è la futura Pan America 975 Special.

Harley-Davidson Pan America 975: le prove sul sito dell'NHTSA

... INDIZIO NUMERO DUE Sulla pagina dell'NHTSA – il National Highway Traffic Safety Administration – relativa a problemi sulla sicurezza e richiami, sono poi presenti due schede relative a modelli 2022: si tratta – guarda un po' – di RA975 e RA975S. Questo fa pensare che le Pan America 975, indicate come model year 2022, avrebbero dovute fare il loro ingresso nel listino già quest'anno ma, per via delle tante difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali e all'aumento del costo dell'energia, sarebbero slittate ad anno nuovo... Insomma, sembra ormai ovvio che le mini Pan America arriveranno nel 2023: le vedremo già a EICMA?

