El Diablo, la nuova serie limitata di Harley-Davidson

Ecco che arriva El Diablo. No questa volta i Litfiba non c’entrano, El Diablo è la nuova serie limitata e numerata di Harley-Davidson della Icons Collection. La base tecnica è quella della Low Rider ST di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa sulle nostre pagine (qui il link per un ripasso) ma le sue peculiarità sono l’estetica e la dotazione, scopriamole.

Harley-Davidson El Diablo Low Rider ST

LOOK WEST COAST Anche esteticamente la El Diablo ha molti punti di contatto con la Low Rider ST da cui deriva, la carenatura ancorata al telaio su tutte, a caratterizzarla rispetto alla versione standard è la verniciatura multistrato realizzata da Gunslinger Custom Paint, che fornisce un effetto dinamico e decisamente in stile anni’80. Ad impreziosire una verniciatura di per sé già particolare ci pensa il pin striping, le linee dorate che adornano le superfici, realizzate sapientemente a mano. Completano l’effetto West Coast – zona che ha ispirato lo stile di questa serie limitata – i cerchi verniciati in bronzo, il manubrio arretrato e le componenti meccaniche (motore, telaio e sospensioni) verniciate di nero.

AUDIO PREMIUM Sulla El Diablo anche la tecnologia vuole la sua parte. La serie limitata della Casa di Milwaukee è dotata di un sistema audio personalizzato firmato Rockford Fosgate. Il sistema è composto da un amplificatore da 250 watt di potenza di picco con una coppia di woofer da 13,3 cm e due tweeter, non mancano poi la connettività Bluetooth 4.2 con app dedicata e il controllo automatico del volume.

Harley-Davidson El Diablo Low Rider ST: il pinstriping è realizzato a mano

QUANTO COSTA Serie limita e numerata sì, ma non di quelle inaccessibili, infatti ne verranno prodotte 1.500 esemplari proposti al pubblico con un prezzo consigliato di 30.500 euro, andando a fare da punta di diamante della gamma Low Rider. La moto sarà disponibile nelle concessionarie nell’autunno 2022.