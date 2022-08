La Harley-Davidson di Elvis potrebbe diventare la moto più cara al mondo

L’icona del rock’n roll Elvis Presley, oltre ad essere un mito della musica, era un grande appassionato di motori. I veicoli a lui appartenuti sono diventati delle vere e proprie pietre miliari, basti pensare alle Cadillac, ma anche alle numerose Harley-Davidson, con la Casa di Milwaukee che s'ispirò a lui per la Heritage Classic del 2018. Tra queste ce n’è una in particolare che può attualmente fregiarsi del titolo di terza moto più costosa al mondo, una Elettra Glide 1200 LHA del 1976 con appena 126 miglia percorse (poco più di 200 km). Tre anni fa la Harley di Elvis fu battuta all’asta per una cifra di poco superiore a 800.000 dollari, ma questa cifra potrebbe presto venire ritoccata verso l’alto dato che la moto è stata messa nuovamente all’asta, questa volta online.

2 MILIONI Cosa rende speciale questa Harley? Ovviamente lo stato di conservazione, la sua originalità, i pochissimi chilometri percorsi e poi, of course, il fatto che il proprietario fosse una delle personalità più carismatiche, controverse e affascinanti della storia della musica rock e la moto risulta ancora intestata a Mr Elvis Presley. Pensate che quando andò all’asta per la prima volta, nel 2019, gli esperti avevano pronosticato per lei un prezzo di circa 2 milioni di euro.

LA PIÙ CARA? FORSE Le cose, come avrete letto, andarono diversamente, e la moto più costosa mai battuta all’asta rimane una Vincent Black Lightning del 1951 utilizzata da Jack Ehret per battere il record di velocità su ruote, strappandolo alla Jaguar XJ120 in Australia raggiungendo l’incredibile velocità (per l’epoca) di 227,7 km/h e battuta a 929.000 dollari. Il secondo tentativo potrebbe essere quello buono per la Elettra Glide di Elvis, anche se, come sappiamo, alcune case d’asta hanno prestigio e frequentatori di un certo livello, con risultati migliori all’ultimo “battito di martello” rispetto a quelle online. Per ora, dopo 3 giorni di apertura alle offerte, quella più alta è di soli 120.000 dollari, cifra ben lontana da quella del record.