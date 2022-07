Harley Lease, il noleggio a lungo termine per le moto di Milwaukee

Harley Lease: in collaborazione con Leasys debutta in Italia, Spagna e Portogallo il programma di noleggio a lungo termine per guidare una Harley

Avete sempre desiderato (e chi non l’ha mai desiderato?) guidare una Harley-Davidson, ma non vi siete mai accostati a una moto di Milwaukee per i suoi prezzi non esattamente popolari? Chissà che a questo giro non sia possibile realizzare i propri sogni.

HARVEY | LEASE Debutta infatti in questi giorni in Italia Harley Lease, un nuovo programma di noleggio a lungo termine realizzato in collaborazione con Leasys e FCA Bank, che coinvolge l’intera gamma di moto Harley-Davidson, disponibile presso i concessionari ufficiali aderenti. Il programma sarà attivato a luglio anche in Spagna, e a settembre in Portogallo.

Harley Lease, il noleggio a lungo termine per Harley-Davidson

IN ABBONAMENTO Come per le auto, anche Harley Lease è una formula costruita su misura in base alle esigenze del cliente. La rata mensile del canone di noleggio comprende:

copertura assicurativa completa

completa durata del contratto: 36 o 48 mesi

10.000 km di percorrenza annua

di percorrenza annua 12 mesi di abbonamento Harley-Davidson Owners Group

manutenzione presso le concessionarie H-D

presso le concessionarie H-D possibilità di aggiungere accessori moto aggiuntivi nel canone

Il programma è disponibile per l'intera gamma 2022, che comprende anche le Pan America 1250 e la Pan America 1250 Special, le nuove adventure touring americane.

LE DICHIARAZIONI ''Man mano che espandiamo la nostra offerta di prodotti, come l'aggiunta dell’Adventure Touring Pan America, stiamo anche ampliando i modi in cui i clienti possono avvicinarsi al marchio'', ha dichiarato Francesco Vanni, amministratore delegato di Harley-Davidson Italia, Spagna e Portogallo. ''Il noleggio a lungo termine è spesso utilizzato nell'industria automobilistica e siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti questo nuovo percorso di acquisto''.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/07/2022