Wunderlich Summer Special 2022: le occasioni per BMW e Harley Davidson

Con l’estate (e il gran caldo) arrivano anche le promozioni di Wunderlich, che lancia l’iniziativa Summer Special 2022, con offerte su prodotti e accessori per gli appassionati delle due ruote. Un esempio? Fino al 4 luglio i clienti che acquisteranno prodotti per un valore di almeno 150 euro beneficeranno di omaggi (fino ad esaurimento scorte) che cambiano in base alla spesa sostenuta. Per l’occasione ci saranno anche pacchetti esclusivi di accessori pensati per il turismo, per le gite fuoriporta o per il commuting urbano. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

BMW MOTORRAD DAYS

Si terranno al Sommergarten di Berlino i prossimi 2 e 3 luglio i BMW Motorrad Days, il più grande evento dedicato alle due ruote del marchio bavarese. Allo stand Wunderlich (H20-BC3 – PAD 20) si troveranno tutte le ultime novità, ma soprattutto si potranno ammirare alcune concept bike preparate ed equipaggiate con i componenti della casa tedesca, tra cui la R 1250 GS Adventure, la R 1250 GS 40 Years Edition, la R nineT 719 e la F 850 GS Rallye.

LE NOVITÀ WUNDERLICH ESTATE 2022

Ecco alcuni dei principali accessori di Wunderlich per i possessori di moto BMW e Harley-Davidson

Wunderlich, deflettore Gonzoo

Wunderlich Gonzzoo, deflettore per lo scarico Akrapovic della BMW GS, per ridurre il ronzio generato dallo scarico con le borse laterali montate. Il deflettore funge anche da schermo al calore generato dallo scarico. Prezzo di 92,17 euro.

Wunderlich, carenatura faro BMW R 18

Carenatura faro BMW R 18, denominata “Rock ’n‘ Roll”, si fissa al manubrio per rinnovare il look della cruiser bavarese. Le due linee sono realizzate a mano da un professionista il cui lavoro viene infine completato con la laccatura, anch’essa eseguita a mano. La carenatura è in plastica ABS di alta qualità. Il prezzo varia da 460,32 a 716,62 euro a seconda del colore e del tipo di verniciatura.

VEDI ANCHE

Wunderlich, protezione nera valigie per BMW R 18

Protezione Valigie BMW R 18, per cercare di preservare il più possibile la finitura pregiata delle valigie delle BMW R 18 Transcontinental e Bagger. Le barre di protezione (in acciaio inox con tubi da 25mm) servono a riparare le valigie anche in caso di caduta o ribaltamento della moto. Prezzo di 511,58 euro per la versione cromata, e di 409,06 euro per le barre in tinta nera.

Wunderlich, illuminazione albero cardanico

Faro a LED per l’albero cardanico per BMW R 18, luce che illumina l'albero della trasmissione realizzando un suggestivo quanto spettacolare gioco di luci. Prezzo di 122,92 euro.

Parabrezza Marathon per Harley Davidson Pan America, frutto della nuova divisione Wunderlich Adventure, disponibile sia in versione trasparente sia grigio fumé. Efficace nella protezione da vento e intemperie, con la posizione inclinata verso il guidatore, ha uno spessore di 5 mm e trattamento antigraffio. Prezzo di 204,94 euro.

Supporto per cavalletto laterale H-D Pan America, che migliora l'azionamento e l'utilizzo del cavalletto laterale della moto americana. Prezzo di 40,91 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/06/2022