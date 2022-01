Harley-Davidson Low Rider S: ecco come cambia... anche in versione turismo

Ve l’avevamo anticipata giusto qualche tempo fa, quando sono scappate in rete le prime immagini e i dati tecnici, oggi invece Harley-Davidson l’ha presentata in veste ufficiale: ecco la Low Rider S 2022… ma non è da sola, al suo fianco ci sarà anche una versione più votata al turismo denominata Low Rider ST. Scopriamo cosa cambia rispetto alla precedente generazione.

Harley-Davidson Low Rider ST 117

Harley-Davidson Low Rider S 117

A livello estetico non ci sono grossi stravolgimenti, la Low Rider S era una moto che faceva del suo essere “pura e semplice” uno dei suoi punti di forza e la nuova 2022 non tradisce le aspettative. Ci sono però delle novità, come il nuovo contagiri analogico (con tachimetro digitale) montato sul manubrio, che sostituisce gli strumenti della console del serbatoio delle precedenti versioni di Low Rider S, ciò ne rende più comoda e immediata la consultazione. Come al solito, al centro della scena c’è il motore, il Milwaukee Eight 114 lascia il posto al più performante Milwaukee Eight 117, capace di 105 CV a 5.020 giri/min e 168 Nm di coppia massima a 3.500 giri/min, per un incremento del 5% rispetto alla precedente generazione.

A livello ciclistico la novità è il nuovo monoammortizzatore dall’escursione maggiorata (ora 56 mm) che, stando a quanto dichiara H-D, migliora il comfort di marcia e consente di guadagnare un angolo di piega maggiore di 1,3 gradi rispetto al precedente modello Low Rider S. Confermata la possibilità di regolazione idraulica del precarico sotto il sedile, così come la forcella rovesciata da 43 mm con tecnologia interna a cartuccia singola e i freni anteriori con dischi da 300 mm. Gli pneumatici sono i Michelin Scorcher 31. Non aumenta nonostante la cubatura extra del motore il peso, che rimane di 308 kg; discorso analogo per il serbatoio da 18,7 litri.

Harley-Davidson Low Rider ST 117

Al fianco della “pura” Low Rider S ci sarà l’accessoriata Low Rider ST, il modo di fare le Sport Touring (da questo deriva la sigla) alla Milwaukee maniera. La base tecnica è ovviamente condivisa con la Low Rider S, dunque motore Milwaukee Eight 117, forcella a steli rovesciati, nuovo ammortizzatore posteriore e tutto il resto che ne consegue. In aggiunta, però, sulla ST trova posto un cupolino in stile FXRT (che tanto piace sulla West Coast) studiato con la tecnica CFD per garantire il massimo riparo aerodinamico. Ma non è tutto, per fare turismo serve capacità di carico ed ecco che ai lati della coda spuntano due borse rigide per un totale di 54 litri di capacità.

Le rinnovate Low Rider 2022 sono entrambe già disponibili presso le concessionarie Harley-Davidson nelle colorazioni Gunship Gray (grigio) e Vivid Black (nero). Per la Low Rider S il prezzo di listino è di 20.750 euro, per la versione ST il prezzo sale a 22.150 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 26/01/2022