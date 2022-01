Harley-Davidson svela le prime novità 2022

In attesa dell'evento in anteprima mondiale del 26 gennaio, Harley-Davidson svela le prime novità delle gamme 2022

Harley-Davidson ha iniziato a scoprire le carte per quel che concerne le moto 2022. Si tratta della gamma Sport, Adventure Touring, Cruiser, Grand American Touring e Trike. Le moto – fanno sapere da Milwaukee – arriveranno presso i concessionari di tutto il mondo nelle prossime settimane, ma non è finita qui. Nuovi modelli di moto saranno infatti svelati alla fine di questo mese durante il ''Further. Faster'', evento in anteprima mondiale che si terrà il 26 gennaio prossimo alle 17 ora italiana.

GAMMA SPORT Ad aprire le danze ci pensa il nuovo Sportster S che, per il 2022, sarà offerto in Vivid Black e 2 nuovi colori: White Sand Pearl e Mineral Green Metallic.

Harley-Davidson Sportster 2022

ADVENTURE TOURING Per il 2022, i modelli Pan America 1250 Special e Pan America 1250 presentano una miglior visibilità delle informazioni sul display TFT e un tempo di attività del Vehicle Hill Hold Control esteso da 10 secondi a 3-5 minuti. Nuova colorazione Fastback Blu/White Sand per la Pan America 1250 Special.

Harley-Davidson Pan America 1250 Special

VEDI ANCHE

CRUISER La gamma Cruiser 2022 viene offerta con nuovi colori di vernice. La Softail Standard monta cerchi in alluminio pressofuso Annihilator con finitura Silver al posto di quelli a raggi. La Heritage Classic 114 m.y. 2022 viene offerta con una nuova opzione di finiture cromate, mentre la versione con finiture nere presenta nuovi elementi stilistici. Il gruppo motore è rifinito in nero, ma anche le finiture di diverse altre componenti come staffe del cupolino, distanziatori degli indicatori di direzione, specchietti retrovisori e piastre della forcella, mozzi ruota e coprimozzi anodizzati neri, con i paracalore degli scarichi neri opachi. La Heritage Classic 114 con finiture cromate è offerta con cerchi in lega di alluminio a 9 razze nere. La versione con finiture nere, invece, è offerta con ruote in alluminio pressofuso a 9 razze nere o cerchi in lega nera.

Harley-Davidson Softail 2022

STREET E FAT BOB Street Bob 114 per il 2022 presenta cerchi in alluminio pressofuso Annihilator con finitura Gloss Black al posto di quelli a raggi. Il Modello 2022 del Fat Bob 114, invece, presenta una nuova grafica del serbatoio del carburante.

FAT BOY Fat Boy 114 presenta cerchi in alluminio pressofuso Lakester ridisegnati con 11 raggi a forma di turbina e il centro vuoto, mentre il classico badge del serbatoio del modello Fat Boy è stato rivisto e ora ha un'unica ala finale pur mantenendo la stella centrata.

Harley-Davidson Fat Boy 2022

GRAND AMERICAN TOURING Per i modelli della gamma Grand Touring si tratta di miglioramenti alla sicurezza attraverso un pacchetto opzionale che prevede frenata combinata elettronicamente, ABS cornering, controllo della trazione in curva con modalità standard e pioggia, controllo dello slittamento della coppia, hill hold contro e monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS). Novità anche sul fronte dei colori per Road King, Road King Special, Road Glide, Road Glide Limited, Ultra Limited e Street Glide Special.

Harley-Davidson Street Glide Special 2022

TRIKE Ultimi, ma non per importanza, i modelli della famiglia Trike. Freewheeler 2022 offre un medaglione sul serbatoio cromato e nero lucido dalla classica forma a ''V'', ma anche una nuova livrea bicolore opzionale Midnight Crimson/Vivid Black sul serbatoio e i parafanghi. Per Tri Glide Ultra 2022, invece, un medaglione sul serbatoio in vetro nero e rosso e la colorazione bicolore Midnight Crimson/Vivid Black o Gauntlet Grey Metallic/Vivid Black.





















Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2022