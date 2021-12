Oltre 130.000 euro per l'Harley-Davidson nata per la Superbike

Che cosa strana il tempo. Il suo potere è quello di trasformare dei fallimenti epocali in ''gioielli'' nelle epoche successive. Ne è un esempio la Petronas FP1, ma ancora più eclatante è l'esempio della Harley Davidson VR1000, che è stato un fallimento ancora prima che Fogarty si cimentasse in quel progetto così ambizioso. In realtà anche il progetto della VR1000 era altrettanto ambizioso... ecco la sua storia.

Rossa o nera? La spettacolare livrea della Harley-Davidson VR1000 stradale

STORIA DEL MODELLO La storia della VR1000 nacque negli anni '80, proprio quando nacque la SBK. Per spostarsi dal segmento delle cruiser e delle custom, la Casa di Milwaukee decise di buttarsi nel mondo delle sportive, all'epoca tra le moto più vendute in assoluto. La scelta di fare tutto home made, senza alcun tipo di background pistaiolo o sportivo, fece sì che il primo modello prese forma dopo 6 anni di duro lavoro. Il risultato, inizialmente, sembrava promettere bene: 135 CV a 10.000 giri/min erogati da un bicilindrico a V di 60° da 1.000 cc (alesaggio x corsa: 98 x 66 mm) e che spostavano solamente 176 kg di moto. Niente male anche considerando che la Ducati 916 erogava 112 CV per 195 kg. Ciclisticamente parlando, la VR1000 presentava telaio a doppia trave, forcellone scatolato, sospensioni Öhlins e sovrastrutture in fibra di carbonio. Purtroppo, la moto presentava problemi quali una scarsa gestione dei pesi, della centralizzazione delle masse e quote ciclistiche adatte per la strada, un po' meno per la pista. I risultati nell'AMA Superbike non brillavano e, dopo soli 50 esemplari prodotti per la strada, abbandonarono il progetto di arrivare in SBK. Insomma, un buco nell'acqua. L'unica cosa positiva è che da quel motore, poi, nacque il V-Twin della V-Rod: un vero successo per Harley-Davidson.

La Harley-Davidson VR1000 in vendita in Italia

MODELLO IN VENDITA A distanza di diversi anni, uno dei modelli destinati all'Europa è perfettamente conservato in Italia. Ed è in vendita. Il modello in questione ha soli 200 km, è stato importato da Harley-Davidson Svizzera che, dopo essere finito in Germania, è approdato in Italia. Non è noto quanti modelli stradali siano presenti in Italia, ma sta di fatto che questo modello è in vendita a una cifra record di 136.500 euro. L'inserzionista avrà esagerato? Forse sì, ma non troppo: negli USA ne è stata venduta una all'asta per 90.000 dollari e sole 4 miglia sul contakm.

Pubblicato da Giorgio Sala, 30/12/2021