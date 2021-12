Harley-Davidson pensa già al 2022: in arrivo una nuova moto

Torna a far parlare si sé Harley-Davidson. Dopo la Pan America, la Sportster S e un aggiornamento della gamma al m.y. 2021, si è concentrata esclusivamente sulle novità 2022. La Casa di Milwaukee è la prima a presentare un Save The Date per l'anno prossimo: segnatevi il 26 gennaio 2022 sul calendario. Ma cosa aspettarci?

VEDI ANCHE

Lo slogan ''Further, Faster'' e un'aggressivo logo Harley-Davidson bronzo su un serbatoio nero che ricorda quello della Low Rider S. Le immagini non ci offrono grandissimi spunti... si può pensare all'arrivo della Bronx, anche se non è tra le ipotesi più accreditate. Presentata a Eicma 2019, la naked stradale di Harley-Davidson è stata ''abortita'' a metà 2020 con il piano Hard Wire, e di lei non si è più saputo nulla. Un'altra ipotesi riguarderebbe un modello da affiancare alla Sportster S, che ben si sposerebbe con lo slogan ''più lontano, più veloce''. Sta di fatto che il minimo comun denominatore potrebbe essere il motore Revolution Max, tanto apprezzato su Pan America e Sportster S, e che saremmo felici di vedere sulla nuova H-D.

Pubblicato da Giorgio Sala, 22/12/2021