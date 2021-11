Date un'Harley a Jason Momoa e tornerà come bambino

Come tutti sanno, Jason Momoa ama tutto ciò che abbia due ruote. Che sia una bicicletta, una motocicletta da strada, una moto da fuoristrada: tu lo chiami e lui correrà entusiasta. Ora ''Aquaman'' condivide in video l'ultima perla della sua moto-collezione. E non poteva che essere un'Harley, la sua passione più sfrenata.

Un'HD Low Rider S è l'ultima perla della collezione di Jason Momoa

TENERONE In una nuova serie di video sul suo profilo Instagram, il 42enne attore statunitense si esibisce in un breve tour sulla sua nuova Harley-Davidson Low Rider S nera opaca. Una clip mostra la fiancata della moto, con focus sull'etichetta che individua il propulsore Harley-Davidson Screamin' Eagle 131 Stage IV. ''Amazing'', recita la scritta in sovraimpressione. Quindi Momoa ruota attorno alla sua Harley, accarezzandone delicatamente il telaio. In una storia successiva, scrive: ''Sono a casa, piccola'', mentre mostra la moto pulita. Quando un duro sa anche essere un tenerone.

Jason Momoa, Harleysta sfegatato

MOMOA GARAGE La collezione Harley di Momoa include diversi esemplari vintage: una Model J del 1916, una Knucklehead del 1936 e una Panhead del 1956. Oltre ad Harley più recenti, of course: una LiveWire, una Pan American, una Chopper, una Softail Slim Bike.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2021