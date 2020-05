HOLLYWOOD E LE DUE RUOTE Se pensate al binomio cinema-moto, i primi esempi che vi vengono in mente saranno sicuramente Peter Fonda in “Easy Rider”, Tom Cruise in “Top Gun” oppure Keanu Reeves con la sua Arch Motorcycle. Ma a questa lista, vogliamo anche aggiungere un volto sicuramente più attuale e, fino ad ora, raramente associato al mondo delle due ruote.

PASSIONE SFRENATA Stiamo parlando di Jason Momoa, classe 1979, è salito alla ribalta grazie alla sua comparsa nella serie TV “Game of Thrones” e nel film “Aquaman”. Con oltre 15 milioni di seguaci su Instagram, l’attore ha postato in diverse occasioni alcune foto in sella a delle Harley-Davidson d’epoca o dei chopper preparati partendo da modelli degli anni ’40 o ’50. L’amore per le due ruote non lo nasconde: l’anno scorso ha disegnato una custom su base H-D insieme ai suoi figli, mentre più recentemente ha postato delle foto in sella alle sue moto e in compagnia dei suoi amici.

SENSIBILIZZAZIONE Tuttavia, durante il difficile momento di pandemia globale, Momoa sensibilizza l’utilizzo di mascherine e di misure di prevenzione per evitare il contagio. Inoltre, ha pubblicato un video intitolato “United We Will Ride” girato a Wildwood Beach (Maryland, USA), accompagnato dalla frase “Mi mancano i miei amici, non vedo l’ora di tornare in sella insieme a voi!”. Sicuramente l'utilizzo delle due ruote, nell'attuale contesto, è il mezzo migliore per quanto riguarda il distanziamento sociale. E Jason Momoa, lo fa in grande stile!