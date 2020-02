ICONICA Nel 1969 “Easy Rider” è diventato subito un cult: con i motori rombanti e vistose verniciature, il film prodotto da Peter Fonda e diretto da Dennis Hopper ha aiutato a definire il concetto di motociclista, sia in positivo sia in negativo. A trasmettere quel senso di libertà e ribellione sono state le due Harley-Davidson Panheads: e se avete sempre sognato di avere una “Captain America” in garage, allora presto avrete la possibilità di diventarne i fortunati possessori.

LA REPLICA Costruita per essere esposta all’Hard Rock Cafe di San Francisco, la replica del chopper in stile californiano è un vero e proprio gioiello. La Panhead del ’63 dispone del V-Twin da 1.200 cc abbinato ad un cambio a 5 marce, sopra al bicilindrico giace il piccolo serbatoio a goccia con l’iconica livrea a Stelle e Strisce abbinato a vistose cromature. Catturano l’attenzione la lunghissima forcella, il manubrio esagerato e il grande sissy-bar posteriore.

ALCUNE DIFFERENZE Nonostante il grande lavoro fatto, ci sono alcune piccole differenze con la Panhead del film. Innanzitutto, la forcella anteriore Springer anziché telescopica, poi il cambio è a mano mentre la Captain America originale ha i comandi tradizionali, con la frizione sul manubrio. Inoltre, quella di Easy Rider ha il telaio e il telaietto posteriore cromati mentre in questo caso sono verniciati di bianco. Nonostante queste piccole differenze, questa replica della Harley-Davidson Captain America è un vero e proprio gioiello che verrà battuto all’asta il prossimo 12 marzo a Glendale, in California.