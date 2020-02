RITORNA UN MITO Era dal 2007 che nella gamma Harley-Davidson non si vedeva la versione Standard della Softail, ma adesso l’attesa è finita. La Casa di Milwaukee ha tolto i veli a un grande classico rivisitato in chiave moderna, con linee classiche mosse dall’ultima generazione del V-Twin americano. L’ultima delle Softail si inserisce in una gamma che, lo scorso anno, ha visto l’arrivo della Low Rider S.

ELEGANTE E MUSCOLOSA La Softail Standard si presenta con un look elegante definito dalle cromature – di scarichi, teste motore, forcella, manubrio, specchietti e dalle cover del fanale e delle frecce – contrastate dalla vernice Vivid Black del telaio, dei parafanghi, del serbatoio e della cassa filtro. La linea è pulita e minimalista, con il serbatoio da 13 litri che giace elegantemente sopra all’immenso Milwaukee-Eight 107 da 1.746 cc capace di erogare 86 CV a 5.020 giri/min e 145 Nm a 3.000 giri/min. Il telaio è “finto rigido” in acciaio, carattere distintivo delle Softail, abbinato a un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nascosto sotto la sella monoposto, mentre all’anteriore c’è la forcella a steli tradizionali con tecnologia “dual bending valve”. I cerchi cromati a raggi sono da 19” all’anteriore e 16” al posteriore.

BLACK CANVAS La nuova Harley-Davidson Softail Standard arriva sul mercato italiano a un prezzo di 19.950 euro. Per via del suo stile si propone come un ''black canvas'', ovvero una base sulla quale poter dare libero sfogo a qualsiasi tipo di personalizzazione. Oltre al folto catalogo di optional ufficiali Harley-Davidson, la Casa offre la possibilità di scegliere tra quattro pacchetti di accessori che ne caratterizzano lo stile:

Day Tripper Custom Package : prevede il posto per il passeggero, compreso di pedane, schienalino posteriore sissy bar e borsa in pelle singola laterale.

Coastal Custom Package : comprende la mascherina Softail Quarter, manubrio in alluminio nero, sella per il passeggero e pedane in stile BMX della collezione 80GRIT

Touring Custom Package : questo pacchetto include la sella doppia Sundowner con pedane per il passeggero, schienalino, un parabrezza fumè rimovibile e una bisacca in pelle.

Performance Custom Package: amplifica la risposta del gas e l’accelerazione ai medi regimi con il kit Screaming Eagle Stage II per il Milwaukee-Eight e il kit Pro Street Tuner. Completano l’offerta i terminali di scarico Street Cannon

SCHEDA TECNICA HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL STANDARD

Dimensioni:

Lunghezza: 2.320 mm

Altezza sella: 655 mm

Peso a secco: 291 kg

Capacità serbatoio: 13,2 litri

Pneumatico anteriore: 110/90 “19

Pneumatico posteriore: 150/80 “16

Motore: