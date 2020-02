MA QUANTO È DURA LA SALITA Durante l'evento Triple S tenutosi in Spagna la scorsa settimana, la Casa di Milwaukee ha voluto darci una visione a tutto tondo del suo mondo, che va oltre ai motori bicilindrici da oltre 1.800 cc, alle good vibrations e alla sua guida tutta particolare. Per farlo ha preparato un piccolo evento di Hill Climb, ovvero una gara in salita su sterrato. Tuttavia, guardando la gamma Harley-Davidson, non ci sono moto destinate al fuoristrada...

LA MOTO Ma facciamo un passo indietro. La storia ci racconta che una delle primissime Harley-Davidson mai costruite fosse destinata a una gara di Hill Climb, una tipologia di gara molto comune negli Stati Uniti. Dunque, ecco che ci troviamo davanti a un gruppo di XG750, l'analoga versione americana della Street Rod 750, preparate per affrontare una ripida salita in fettucciato. La moto presenta una tabella portanumero e delle protezioni per gli steli della forcella, abbinati a un parafango anteriore alto che ospita una gomma tassellata Continental da 120/70 17”. Il manubrio è da motocross e le leve sono protette da dei paramani, mentre a proteggere il motore c'è una paratia che protegge il bicilindrico da sassi o detriti. Via le pedane originali, al loro posto ce n'è un paio in acciaio, zigrinate e senza gommini. La linea della zona posteriore viene valorizzata per l’assenza di targa, luci e frecce, e ospita uno pneumatico 150/60. Infine, una corona di trasmissione più grande e uno scarico tagliato accorciato (e aperto) completano la dotazione di questa moto davvero particolare.

GAS A MARTELLO La gara in salita ha un solo obiettivo: chi raggiunge la cima della salita nel minor tempo, vince. Facile, apparentemente... perchè la linea del traguardo è posta dopo un tornante in discesa, nascosta da un albero. Gli organizzatori, per farci prendere confidenza con il percorso e la moto, ci hanno lasciano 4 run di prova, le successive due sono valide per la gara cronometrata. Per sapere com'è andata, cliccate sul video che trovate in questo articolo.

ABBIGLIAMENTO USATO NEL VIDEO