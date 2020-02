CANDELINE A MILWAUKEE Traguardo importante raggiunto in casa Harley-Davidson, la Fat Boy compie 30 anni. Per festeggiarla, la Casa di Milwaukee ha realizzato una speciale serie limitata da 2.500 unità in antitesi con lo stile tipico del modello.

ALL BLACK Le cromature che caratterizzano la Fat Boy sono state infatti rimpiazzate da finiture in nero opaco, sono così i terminali di scarico, la forcella, il manubrio e perfino il motore. Rimanendo in tema, il Milwaukee-Eight non viene toccato al suo interno, ma viene impreziosito con finiture color bronzo e un badge che ricorda a tutti di essere il protagonista della serie speciale.

SCHEDA TECNICA La Fat Boy fa parte della gamma Softail recentemente rinnovata. Il telaio è stato alleggerito per migliorare le caratteristiche dinamiche, mentre all’illuminazione ci pensa il potente faro anteriore a LED. La muscolarità della Fat Boy 30° Anniversario è sottolineata dalle prestazioni del motore Milwaukee-Eight 114, 93 cv a 5.020 giri/min e 155 Nm di coppia a 3.000 giri. Il peso, come spesso accade in Harley-Davidson non è propriamente contenuto, la Fat è… fat. Sono infatti 317 i kg in ordine di marcia, resi più affrontabili da tutti grazie alla sella posta a 675 mm da terra.

PAROLA AL DESIGNER A spiegare la filosofia della Fat Boy 30°Anniversario è Brad Richards, Vice President of Styling and design di Harley: “''Il Fat Boy ricorda l'aspetto, le proporzioni e la silhouette della Hydra Glide del 1949, modernizzata completamente per una nuova generazione di motociclisti”. Continua dicendo: ''Per il 30 ° anniversario volevamo creare qualcosa di molto speciale, quindi ci siamo affidati alla popolarità delle finiture scure ed opache oltra a renderla davvero unica ed esclusiva realizzandola in serie limitata''.

PREZZO L’esclusività, si sa, non è data solo dal numero di unità prodotte, ma anche al prezzo al quale queste vengono vendute. La Fat Boy 30°Anniversario viene proposta a 26.500 euro, 2.000 euro in più rispetto alla versione base.