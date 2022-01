Harley-Davidson Low Rider S 2022: in rete scheda tecnica e foto

Harley-Davidson rivelerà il 26 gennaio la Low Rider S 2022 ma in rete trapelano informazioni: scheda tecnica, motore, colori e...

Un paio di giorni fa Harley-Davidson ha comunicato le prime novità relative alla gamma moto 2022. Da questi aggiornamenti più o meno importanti, però, è rimasta fuori la Low Rider S 2022, la cui presentazione ufficiale sarebbe fissata per il 26 gennaio prossimo. Poco male perché in rete non hanno tardato a spuntare informazioni sulla scheda tecnica, il motore, le colorazioni e persino delle immagini.

LE CONFERME Con un paio di settimane buone d'anticipo rispetto alla presentazione ecco quello che è emerso riguardo la Low Rider S 2022. La novità Harley-Davidson monta un motore più grande, da 1.923 cc, una nuova aspirazione Heavy Breather simile al kit Screamin Eagle, con la potenza che sale a quota 104 CV a 4.750 giri/min per 170 Nm di coppia a 3.500 giri/min. Sembrerebbero invariati il telaio, il doppio disco anteriore e la forcella rovesciata da 43 mm a cartuccia singola, mentre nuovo sarebbe il monoammortizzatore posteriore: per questa unità una corsa più lunga che aumenta l'escursione posteriore di circa 3 cm – siamo a quota 11 cm – l'altezza della sella che cresce fino a 71 cm e quella da terra a 14,5 cm. Tutte queste modifiche permetteranno alla nuova Low Rider S 2022 di avere una luce a terra superiore, con 31,3°. Sulla Harley-Davidson Low Rider S 2022 arriva anche un nuovo quadro strumenti da 4'' con contagiri analogico e tachimetro digitale.

Harley-Davidson Low Rider S 2022: la colorazione Gunship Grey

COLORI E VERSIONI Due le colorazioni per la Low Rider S 2022: Vivid Black e Gunship Grey, mentre ci sono ancora dei punti interrogativi relativamente a una versione Touring Edition con carenatura e borse laterali. La foto trapelata – quella di apertura di questo articolo – lascerebbe intendere che si tratti di lei, ma per le conferme ufficiali dovremo attendere altre 2 settimane.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/01/2022