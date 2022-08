Apex Factory Custom Paint, nuovo colore per Harley-Davidson

Ispirato al mondo delle competizioni arriva il nuovo colore per Harley-Davidson Apex Factory Custom Paint, ma solo per alcuni modelli

I meno preparati forse non lo sapranno, ma Harley-Davidson e il mondo delle corse hanno un legame più forte di quanto cromature e dimensioni possano far immaginare. Proprio per celebrare i successi ottenuti nel mondo delle competizioni, la Casa di Milwaukee ha appena presentato la nuova grafica Apex Factory Custom Paint, ispirata a quella utilizzata dalle moto ufficiali nelle gare di Hill Climb, Flat Track e nella recente King of the Bagger, competizione aggurettitissima e con già un ampio seguito negli USA.

Harley-Davidson: arriva il nuovo colore ispirato alle corse

I DETTAGLI La nuova grafica ricorda quella riportata sul serbatoio della moto più vincente del Bar&Shield, ovvero la Flat Tracker Harley-Davidson XR750. Sui modelli dotati di carenatura, la grafica prosegue e si allinea a quella del serbatoio. Le linee sul parafango anteriore, poi, si collegano visivamente a quelle presenti sulle coperture laterali e sulle borse laterali, creando un effetto fluido. Se osservata di profilo, la moto sembra quasi essere in movimento. I colori? Manco a dirlo sono l'arancione - utilizzato per i contorni - il nero vivid black e dettagli in grigio Gauntlet con il logo Harley-Davidson sfumato che ricorda la bandiera a scacchi riportata sulle moto da corsa.

NON PER TUTTE La grafica Apex Factory Custom Paint, però, non sarà disponibile per tutti i modelli ma solo per nove modelli Harley-Davidson della gamma Grand American Touring 2022:

Road King Special;

Street Glide Special (versione cromata e black);

Ultra Limited (versione cromata e black);

Road Glide Limited (versione cromata e black);

Road Glide Special (versione cromata e black).