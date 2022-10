Con una Harley-Davidson al raid 1000 Dunas: la sfida di Joan Pedrero

Chi l'avrebbe mai detto che, un giorno, una Harley-Davidson avrebbe corso un raid. Invece è quello che accadrà a partire dal 22 ottobre prossimo, quando a Granada, in Spagna, partirà la 1000 Dunas. La moto, condotta in gara da Joan Pedrero – esperto pilota che vanta 14 partecipazioni alla Dakar – sarà la maxi enduro di Milwaukee, la Pan America 1250.

La Pan America 1250 in offroad con Joan Pedrero

LA GARA La Pan America 1250 l'abbiamo conosciuta da vicino in occasione della nostra comparativa maxi enduro. La prima Harley-Davidson con attitudine off-road si affaccia alla 1000 Dunas, gara che si sviluppa su 7 tappe: 120 km la prima di queste, le altre 6 da 395 km, per un totale di circa 2.500 km. Partendo da Granada i piloti attraverseranno il Mar Mediterraneo in traghetto, da Motril a Nador e passeranno il regno dei Bereberes attraverso le montagne dell'Atlante, tra temperature estreme e neve. Scenderanno poi in direzione delle dune dell'Erg Chebbi, attraversando le zone più deserte del Marocco e, nelle ultime fasi del raid, passeranno in territorio marocchino da Merzouga a Nador, affrontando la parte più impegnativa della gara. Un'occasione straordinaria, per la Pan America e per Joan Pedrero di dimostrare di che pasta sono fatti. A giudicare dalle foto il feeling moto-pilota già c'è!

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2022