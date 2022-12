Harley-Davidson, la festa per il marchio all’HOG 2022 di Verona

Fa freddo, ma mai così tanto da non voler montare in sella alla propria Harley-Davidson e partecipare al raduno dei possessori delle moto della casa di Milwaukee. Lo scorso fine settimana, alle Gallerie Mercatali di Verona, sono arrivati da tutta Italia oltre duemila appassionati HD per festeggiare insieme la fine della stagione, per l’evento HOG Inverno 2022.

HOG Inverno 2022, il raduno Harley-Davidson a Verona

CLUB ESCLUSIVO L’HOG (acronimo di Harley Owners Group) è nato nel 1983 come club ufficiale dei proprietari delle Harley, e attualmente conta un milione di membri in tutto il mondo. L’obiettivo? Creare e condividere esperienze in sella alle proprie moto. A livello locale sono i singoli Chapter legati alla concessionaria H-D di zona a rappresentare l’HOG, e a organizzare gli eventi per clienti e membri del club.

HOG Inverno 2022, il raduno Harley-Davidson a Verona

VEDI ANCHE

HOG INVERNO 2022 La città che ha ospitato l’evento di fine stagione è stata Verona, che ha visto arrivare oltre duemila persone e accogliere una bellissima parata di oltre 1.100 moto che, con il supporto delle autorità locali, ha attraversato il centro di Verona, passando anche davanti alla piazza dell’Arena addobbata per il Natale. Dopo la parata, l’evento è proseguito alle Gallerie Mercatali con cena, party e DJ set. Ospite speciale Vittorio Brumotti, presente con la sua Road Glide Special custom.

HOG Inverno 2022, il raduno Harley-Davidson a Verona

APPUNTAMENTO AL 2023 Il rientro è stato domenica, occasione in cui i diversi Chapter si sono salutati per riprendere la strada verso casa, con i testa i ricordi della serata precedente, e la mente che già corre al prossimo raduno.

Pubblicato da La Redazione, 01/12/2022