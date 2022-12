Harley-Davidson: tra poco scopriremo le novità in arrivo nel 2023

Harley-Davidson presenterà le novità 2023 sul suo sito il 18 gennaio. Tutto pronto anche per i festeggiamenti per i 120 anni

Il prossimo sarà un anno senza dubbio da ricordare per Harley-Davidson. La Casa di Milwaukee spegnerà 120 candeline, festeggiando per ben 4 giorni a luglio a casa propria, Milwaukee Winsconsin. Prima però, c’è un’altra data da segnare sul calendario ed è il 18 gennaio 2023.

Harley-Davidson X500

PRESENTAZIONE NOVITÀ Alle ore 10 a.m. CST (le 17:00 italiane) sul sito di Harley-Davidson verranno presentate le novità 2023 e non solo, infatti, sarà l’occasione per scoprire i nuovi accessori e la linea d’abbigliamento.

QUALI MODELLI? Cosa fare da qui al 18 gennaio? Per ingannare i tempi morti, tra le domande scomode della zia e la tombola con il nonno, si potrebbe provare a indovinare quali modelli saranno i protagonisti della presentazione. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato delle H-D di piccola cilindrata, essendo però destinate al mercato asiatico non è detto che verranno presentate in quest’occasione. Più probabile, come vi avevamo anticipato qui, l’arrivo di una Pan America 950, spinta dallo stesso motore Revolution Max che spinge la Nightster appena provata da Michele. Altro in pentola? Forse, magari un ulteriore ampliamento alla gamma Sportster, o una rinfrescata alla gamma touring. Insomma, staremo a vedere come ci stupirà la Casa di Milwaukee, nel frattempo via alle speculazioni.

