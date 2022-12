Harley-Davidson Nightster S: sfuggono in rete le immagini della moto 2023

In questi giorni abbiamo parlato spesso di Harley-Davdison. Il 18 gennaio verranno svelate tutte le novità 2023 della Casa di Milwaukee – le foto spia delle piccole X350 e X500 sono già uscite – ma c'è una moto della quale sono trapelate foto in rete anzitempo. Parlo del Nightster – trovate la mia prova della ''piccola'' HD qui – che si presenta in versione S... scopriamo come cambia.

Harley-Davidson: il Nightster S dall'Australia

UGUALE MA DIVERSA La notizia, riportata da Motorcycle.com, arriva dall'Australia. Documenti di omologazione e immagini mostrano il nuovo Nightster S, per il quale sarebbe confermato il motore da 975 cc per 90 CV a 7.500 giri/min e 95 Nm a 5.750 giri. Anche a livello di ciclistica sembra tutto tale e quale al Nightster, cerchi esclusi, con le ruote del Nightster S che mostrano una nuova trama. Il peso, dai 211 kg a secco – 221 kg in ordine di marcia – della versione standard, sulla S crescerebbe fino a quota 216 kg.

ACCESSORIATA Se Harley-Davidson Nightster esce di fabbrica in versione monoposto – sella e pedane del passeggero richiedono un esborso di circa 550 euro – il modello S immortalato nelle foto è equipaggiato con tutto il necessario. Insomma, per l'entry level della gamma HD poche modificate mirate – anche manubrio e specchietti bar end hanno tutta l'aria di essere optional come quelli sulla moto che ho provato – e la versione S è fatta. Per sapere se Harley-Davidson commercializzerà anche in Europa la versione più accessoriata del Nightster dovremo attendere: l'appuntamento è per il 18 gennaio.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/12/2022