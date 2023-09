BMW presenta la nuova R 1300 GS 2024: novità, caratteristiche e versioni

BMW Motorrad presenta la nuova BMW R 1300 GS 2024. Tante novità e quattro differenti versioni, per tutti i gusti. Scopriamo come cambia tra motore, ciclistica ed elettronica e, se vi siete persi la presentazione video, cliccate qui per vederla.

BMW R 1300 GS 2024 e R 1300 GS Tramuntana, in verde

Più filante rispetto alla R 1250, più leggera – ma su questo torneremo tra un attimo – e più tecnologica. La linea della nuova R 1300 GS cambia anche per merito dei nuovi fari Matrix LED e degli indicatori di direzione, ora integrati nei paramani. Una bella fetta delle novità è rappresentata dall'arrivo dell'optional Riding Assistant, gli assistenti alla guida, vale a dire Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW) e Lane Change Warning (SWW). Il primo permette impostare la velocità di guida desiderata e la regolazione, in modo automatico, della distanza dal veicolo che precede. L'avviso di collisione anteriore (FCW), invece, è progettato per prevenire le collisioni e ridurre la gravità degli incidenti, con un'azione automatica della moto sull'impianto frenante. L'avviso di cambio corsia, infine, monitora le corsie e permette un cambio di corsia più sicuro.

BMW R 1300 GS 2024: il nuovo faro a LED anteriore

Anche sul fronte motore e derivati la nuova R 1300 GS 2024 porta in serbo diverse novità. I numeri di cui si era tanto parlato vengono confermati in modo ufficiale: il boxer cresce fino a 1.300 cc, la potenza a quota 145 CV a 7.750 giri/min, la coppia a 149 Nm a 6.500 giri/min. Questo della R 1300 GS è il più potente boxer BMW mai prodotto in serie. Novità anche sul fronte elettronica, con le modalità di guida della nuova R 1300 GS che diventano, di serie, quattro: Eco, Rain, Road ed Enduro, specifica per il fuoristrada.

Il telaio principale, a guscio in lamiera d'acciaio, è stato ottimizzato in termini di spazio di montaggio e offre livelli di rigidità più elevati rispetto al modello precedente. La precedente struttura tubolare in acciaio, invece, è stata sostituita da una struttura in alluminio pressofuso, col peso della R 1300 GS che è 12 kg inferiore a quello della R 1250 GS, a quota 237 kg in ordine di marcia. Ma le novità della ciclistica non sono finite qui: anche le sospensioni sono state aggiornate e ora la GS monta l'EVO Telelever ed EVO Paralever, con l'ESA che subisce anch'essa un aggiornamento e diventa DSA.

La nuova BMW R 1300 GS

EVOLUZIONE Se il Dynamic ESA Next Generation offriva la regolazione dinamica dello smorzamento e all'appoggio regolabile della molla posteriore, la nuova regolazione elettronica delle sospensioni dinamiche DSA fa un ulteriore passo in avanti, combinando la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione del coefficiente K della molla – la rigidità della molla – a seconda della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre. La regolazione automatica della molla assicura la compensazione del carico, promettendo un'esperienza di guida ancora più entusiasmante, nonché un livello di comfort e sicurezza superiori. La sella della nuova GS è a quota 850 mm, mentre l'escursione delle sospensioni è rispettivamente di 190 mm all'anteriore e di 200 mm al posteriore.

C'È DELL'ALTRO Ma se non bastasse, come optional, la R 1300 GS offre come accessorio acquistabile sul DSA anche il controllo adattivo dell'altezza del veicolo e le sospensioni sportive. Il primo offre una regolazione automatica dell'altezza del veicolo in base alle condizioni di utilizzo, mentre le seconde, con 20 mm in più di escursione delle molle all'avantreno e al retrotreno e con una sospensione sportiva dalla maggior solidità, accontenta anche i più estremi fuoristradisti.

La BMW R 1300 GS Trophy

La nuova BMW R 1300 GS 2024 sarà disponibile molto presto nelle concesionarie e sarà commercializzata in quattro differenti versioni: R 1300 GS, R 1300 GS Trophy, R 1300 GS Triple Black e R 1300 GS Tramuntana. La Trophy è la versione più votata al fuoristrada, con sospensioni sportive, cerchi forgiati per l'enduro, sella alta 870 mm e pacchetto Enduro Pro che comprende tutta una serie di accessori dedicati come leve rinforzate, paramotore e pedane dedicate, mentre anche gli pneumatici sono specifici. La versione Triple Black si distingue per la livrea nera – telaio incluso – cerchi a raggi incrociati, selle comfort riscaldate, Active Cruise Control e portapacchi, mentre la GS Tramuntana offre il pacchetto più ricco, con cerchi incrociati color oro, manubrio dorato, particolari Option 719 con parti fresate, selle comfort e radar posteriore. Il prezzo della nuova R 1300 GS 2024 non è stato ancora ufficializzato ma, tenendo presente i 20.350 euro necessari per la R 1250 GS, pare logico aspettarsi una cifra a partire da 21.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/09/2023