BMW R 1300 GS: la maxienduro si porta dietro anche R 1300 R, RS e RT

Oramai non è più una novità: BMW Motorrad lancerà la nuova R 1300 GS 2024 – il 18 settembre potrete seguire con noi la diretta streaming – ma già si parla dei modelli che arriveranno dopo la maxi enduro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo boxer arriverà presto anche su R 1300 R, RS e RT.

NUOVE R E RS Non serviva un genio per intuire che, col boxer 1300 sulla nuova GS, anche il resto della gamma si sarebbe aggiornato. Con R 1250 R e RS che si sono rifatte il trucco (e non solo) nel corso della stagione 2023 – qui la prova – tutto lascia immaginare che le novità arrivino nel 2024, ma le moto siano model year 2025. Motorrad suppone che su naked e carenata sport-touring arrivi anche un nuovo telaio in alluminio al posto dell'attuale tubolare in acciaio cosa che, in combinazione col motore da oltre 145 CV e quasi 150 Nm di coppia, porterebbe ancor più sportività alle moto bavaresi. Sulla RS sono attesi tutti i sistemi elettronici di ultima generazione – come cruise control adattivo e sistema di rilevamento dell'angolo cieco – probabilmente disponibili come optional anche sulla nuda R.

BMW R 1250 R 2023

NUOVA RT Stessa sorte anche per la carenata (ancor più) turistica di Monaco, la RT. Nuovo motore e nuovi telaio e telaietto posteriori rinforzati per la maxi, con il plus di tutta la tecnologia elettronica possibile – già ricca sul modello 2023 – e una carenatura ancor più avvolgente. Anche per lei presentazione nel corso del 2024 come model year 2025, anche perché la RT 2024 è stata già annunciata, insieme alle altre novità BMW Motorrad.

AUTUNNO DI FUOCO Tra tante indiscrezioni le uniche certezze riguardano l'arrivo della R 1300 GS a settembre: dopo che la moto sarà svelata al mondo sarà tempo di provarla, sempre in autunno, per raccontarvi come va. Restate collegati!

Pubblicato da Michele Perrino, 08/08/2023