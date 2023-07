BMW porta l'Head Up Display anche sulle moto

No, non sono gli occhiali di DragonBall e non servono per vedere il livello dell’aura dei vostri avversari, bensì i nuovi Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad. Presentati in occasione dei BMW Motorrad Days di Berlino, questi innovativi occhiali introducono nel mondo delle due ruote la tecnologia head-up display già nota nel settore automobilistico, riducendo le distrazioni e rendendo ancora più sicura (e connessa) l’esperienza di guida. Sempre durante i Motorrad Days è stato presentato l'eParkourer CE 02, qui tutti i dettagli.

BMW Smartglasses ConnectedRide

COSA MOSTRANO I nuovi occhiali BMW proiettano nel campo visivo di chi li indossa tutti i dati rilevanti, come la navigazione, la velocità istantanea ed eventuali limiti e la marcia inserita in tempo reale, consentendo così una guida con informazioni anticipate e quindi più sicura. Nello specifico, per la navigazione sono disponibili due modalità, una semplificata con pittogrammi e una dettagliata con nomi di strade, incroci e indicazioni precise.

CONNESSI Gli Smartglasses ConnectedRide di BMW Motorrad possono essere collegati allo smartphone tramite Bluetooth e all’app BMW Motorrad Connected Ride. La durata della batteria agli ioni di litio è garantita per circa 10 ore di utilizzo e possono essere utilizzati praticamente in ogni condizione meteo, da -10 a +50 °C. La proiezione delle informazioni può essere posizionata a proprio piacimento e le impostazioni possono essere selezionate prima della guida e anche durante la guida tramite il multicontroller sul manubrio della moto.

BMW Smartglasses ConnectedRide, con una carica durano fino a 10 ore

PER TUTTI Ma si sa, casco e occhiali spesso non sono facili da fare andare di comunce accordo, ma secondo BMW possono essere adattati a numerosi caschi e forme del viso. BMW Motorrad fornisce anche due set di lenti certificate UVA/UVB con la montatura. Un set di lenti è trasparente all'85% e può essere utilizzato in particolar modo con i caschi con parasole integrato. L'altro set ha lenti colorate che trasformano gli smartglasses in un perfetto paio di occhiali da sole. Per i motociclisti che portano gli occhiali, le lenti possono essere molate e regolate in base all'acutezza visiva richiesta (fino a un massimo di 4 diottrie) da un ottico utilizzando un adattatore RX. Per coloro che portano lenti a contatto, gli smartglasses possono essere utilizzati normalmente. Il set comprende anche una custodia per occhiali e un cavo di ricarica USB