BMW Rent A Ride: se non puoi comprarla, noleggiala (online)!

Sulla piattaforma Rent a Ride, ora integrata in quella Fuel For Life, si può noleggiare la BMW dei sogni: come funziona e quanto costa

Che sia per un weekend al mare o per un test più approfondito – magari volto a lanciarsi nell'acquisto – BMW Motorrad ha pensato ai suoi appassionati. Con Rent A Ride è ora possibile noleggiare la moto dei sogni direttamente online: la piattaforma, infatti, è stata integrata sul sito Fuel For Life. Scopriamo come funziona.

I NUMERI Con 315 partner in 26 paesi, BMW Motorrad è in grado di mettere a disposizione quasi 2.000 moto per il noleggio. Noleggiare la più amata, per esempio, la BMW R 1250 GS – ma a settembre arriverà la nuova R 1300 – costa 200 euro al giorno, ma il noleggio può durare fino a un massimo di 28 giorni (nella tariffa sono compresi 200 km al dì). E il noleggio può avvenire anche in vacanza: i partner di noleggio BMW Motorrad garantiscono una consegna professionale della moto direttamente nel luogo di prenotazione. Rent A Ride, quindi, offre un grande potenziale anche nel settore del turismo: i viaggiatori amanti delle moto possono prenotare una moto in loco durante il loro soggiorno. Per capire come funziona il noleggio della vostra BMW preferita cliccate qui.

VEDI ANCHE

BMW Rent A Ride: il noleggio della moto online

FUEL FOR LIFE La piattaforma Fuel For Life, che ora integra anche il servizio di noleggio Rent A Ride, offre in realtà circa 50 esperienze uniche di viaggio, formazione ed eventi. Oltre 20 partner in più di 18 Paesi, con più di 70 date attualmente disponibili. Una piattaforma in costante crescita, sulla quale si aggiungono continuamente nuovi partner e proposte. Viaggi su strada o fuoristrada, su tortuosi passi di montagna o lungo le più belle strade costiere, i partner premium offrono un pacchetto completo e spensierato per il viaggio. Si arriva, si sale in moto e si parte. I partner Fuel For Life si occupano dell'itinerario, dei pernottamenti e del catering, gli istruttori certificati BMW Motorrad accompagnano i piccoli gruppi, fornendo consigli e trucchi sulla guida. Gli appassionati di moto hanno la possibilità di provare l'adrenalina pura in un corso in una pista di fama mondiale, oppure di fuoristrada, in uno dei parchi selezionati. Gli appassionati di motociclismo troveranno, nella categoria eventi, i biglietti VIP per le gare del Campionato Mondiale Superbike, ma anche quelli per i festival.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/07/2023