L'impresa di BMW R 1300 GS e Metzeler: da 0 a 6.000 metri in meno di 24 ore

BMW R 1300 GS e Metzeler Karoo 4 (di serie) hanno compiuto un'impresa: in meno di 24 ore l'ascesa da 0 a 6000 metri di quota in Cile

È dal giorno della sua presentazione, più di due mesi fa, che la nuova BMW R 1300 GS fa parlare di sé e proprio non vuole smettere di farlo, anzi alza sempre più l’asticella: quattro GS totalmente di serie, dotate di pneumatici Metzeler Karoo 4 hanno compiuto un’impresa estrema: da 0 a 6000 metri di altitudine in meno di 24 ore. Ecco come è andata.

L’INCREDIBILE IMPRESA L’impresa organizzata da BMW Motorrad insieme a Metzeler prevedeva l’ascesa al Circuito de los Seis Miles, sulle pendici del Nevado Ojos del Salado, situato al confine tra Argentina e Cile: con i suoi 6891 metri è il vulcano attivo più alto del mondo, e sul suo gemello, il Nevado de Incahuasi, alto 6610 metri. La spedizione è però iniziata sul livello del mare, a Bahia Inglesa (una località sull’Oceano Pacifico nella regione di Atacama), per raggiungere la quota record di 6006 metri sulla parete Nord del Nevado Ojos del Salado. Il tutto in sole 19 ore e 22 minuti, per poi arrivare all’altitudine massima di 6027 metri.

CONDIZIONI ESTREME PER MOTO, GOMME… Una sfida sia dal punto di vista tecnologico che umano. Il Nevado Ojos del Salado ha sottoposto infatti moto, pneumatici e piloti a un test durissimo in condizioni estreme, a oltre cinquemila metri di altitudine, con temperature rigidissime e in condizioni di ridotta pressione atmosferica, tutti elementi che hanno richiesto una perfetta gestione elettronica dei rapporti stechiometrici oltre che una totale affidabilità di ogni componente della moto. I pneumatici Metzeler Karoo 4 – disponibili sulla nuova GS 1300 come optional su richiesta al posto dei Metzeler Tourance Next 2 – invece, hanno dovuto attraversare terreni di ogni tipo: pietraie, sterrati, distese desertiche di sabbia e con l’incognita di trovare neve e ghiaccio sul percorso.

…E PILOTI Una incredibile impresa in senso assoluto, ma a maggior ragione considerando moto e pneumatici di serie, è stata portata a termine da una squadra composta da Salvatore Pennisi, Direttore Testing e Technical Relation Metzeler, Christof Lischka, capo dello sviluppo BMW Motorrad, Michele Pradelli, campione italiano di enduro estremo e tester, e Karsten Schwers, tester e giornalista del magazine tedesco Motorrad. La spedizione è stata impegnativa perché la scalata è stata portata a termine in meno di 24 ore, ma ha richiesto una preparazione intensa: del resto oltre i 5.000 metri si entra in un ambiente inospitale per l'essere umano, con temperature intorno ai -10° C e ossigeno rarefatto. Complimenti a GS, Metzeler e chapeau ai piloti!

Pubblicato da Alessandro Moro, 12/12/2023