EICMA 2023: tutte le novità allo stand Suzuki in video

Suzuki a EICMA 2023 presenta ben due anteprime mondiali e una nazionale. Il racconto in video da Paolo Ilariuzzi

Suzuki a EICMA 2023 presenta molte novità. Tra cui due anteprime mondiali. La GSX-8 R è l'evoluzione della piattaforma a 800cc lanciata lo scorso anno sempre a EICMA. Questa moto ha prestazioni esuberanti che arriva in versione carenata e con impostazione di guida da sportiva ma comunque pratica per un utilizzo quotidiano. La sportività non è comunque l'unico elemento che il marchio giapponese ha presentato quest'anno alla fiera milanese e tutte le novità sono illustrate da Paolo Ilariuzzi, divisione moto e marina di Suzuki Italia.

VEDI ANCHE

NON SOLO SPORTIVITÀ Altra sigla GSX ma stavolta declinata nella versione S-1000 GX dove X sta per crossover. Si tratta di una moto versatile con un motore 4 cilindri in linea molto ben collaudato e quindi affidabile. La guida è alta e comoda con un pacchetto elettronico completo e sicuro. L'anteprima nazionale è rappresentata dalla V-Strom 800 SE, la versione più stradale adatta soprattutto a un utilizzo urbano e meno avventuriero. Suzuki s'impegna nel prossimo futuro a continuare a offrire al cliente le migliori soluzioni di mobilità a due ruote a prescindere dal segmento di appartenenza.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023