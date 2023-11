Suzuki a EICMA 2023 con due novità: ecco quali potrebbero essere

Suzuki gioca la carta della suspance per scaldare gli appassionati: l’appuntamento per scoprire cosa si nasconde sotto i teli che coprono i due nuovi modelli, naturalmente, è EICMA 2023 ma intanto possiamo muovere qualche ipotesi sulla base delle forme – poco più – che si intravedono da sotto il telo. Iniziamo!

UNA CRUISER O UNA SPORTIVA? Cominciando dalla moto di sinistra non possiamo negare di essere un po’ confusi: la silhouette sembrerebbe essere quella di una cruiser, col passo che si mostra lungo e lo sviluppo in altezza scarso. Impressione che, però, non sembra concordare con ciò che si nota sotto i lembi del telo, in basso. L’impianto frenante a doppio disco e la gommatura sembrano suggerire la presenza di una sportiva o di una naked. Allo stesso modo, il design dei cerchi, sembra richiamare quello della nuova GSX-8S: che si tratti della sportiva 8R di cui parlava Danilo quasi due mesi fa?

Comparativa naked entry level 2023: Suzuki GSX-8S, vista laterale

GSX-S1000T SEI TU? Passando al secondo telo le forme sembrano un po’ meno ambigue: si tratta di una moto alta, per cui è facile pensare che si tratti di una crossover o di un’endurona. L’ipotesi di quest’ultima, però, viene allontanata da un cerchio anteriore che pare essere da 17”, accompagnato da un impianto frenante dall’aspetto sportivo. Il disegno dei cerchi è certamente quello della GSX-S1000/GT e della Katana: possibile che sia la GSX-S1000T avvistata nelle foto spia di luglio le foto spia?

Suzuki GSX1000GT

TANTI DUBBI Saranno davvero quelle le forme delle moto sotto al telo o Suzuki sta solo giocando? E i cerchi? Insomma, non possiamo sapere se si tratti di qualcosa di autentico o meno, certamente l’attesa è tanta: non c'è altro modo di conoscere la verità se non attendere il 7 novembre, quando vi racconteremo direttamente da EICMA tutte le novità Suzuki.

Pubblicato da Alessandro Moro, 01/11/2023