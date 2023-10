Il nuovo Suzuki Burgman 400? Sarà a idrogeno!

È dal lontano 2011 che si parla di un rivoluzionario scooter Suzuki alimentato a idrogeno basato sul best-seller Burgman: oggi pare che questo progetto possa concretizzarsi al Japan Mobility Show.

SCOOTER A PRESSIONE Ai tempi il concept era basato sul modello 200, adesso invece è la volta del Burgman 400, il cui motore, al posto della benzina, utilizzerà come carburante l’idrogeno. Il nuovo combustibile, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe contenuto all’interno di un serbatoio la cui pressione è di 700 Bar: stiamo parlando di una forza superiore a 700kg sulla superficie di un centimetro, una misura enorme (più di tre volte superiore a quella che si registra nelle classiche bombole da sub) simile a quella prevista dai serbatoi di idrogeno delle auto, che però hanno più spazio per sviluppare sistemi di sicurezza adeguati, difficilmente replicabili su un veicolo a due ruote.

Suzuki Burgman 400 a idrogeno spaccato

PASSO ALLUNGATO Analizzando le foto e gli schemi del progetto è sempre la presenza di questo serbatoio a rappresentare la più grande differenza rispetto al modello a benzina, e lo si nota anche ad occhio nudo. Infatti, la bombola è posizionata al di sotto della pedana, davanti al motore, ma essendo più voluminosa di un tradizionale serbatoio il passo dello scooter si allunga sensibilmente, chissà se l’agilità ne risentirà rispetto al Burgaman 400 “normale”.

VEDI ANCHE

UNITI NELL’IDROGENO Sicuramente non è solo col Burgman che si è sentito parlare di idrogeno: a EICMA 2022 Kawasaki, per esempio, ha presentato il suo prototipo di motore a idrogeno sulla base del 4 cilindri supercharged della Ninja H2. Suzuki e Kawasaki non sono le sole a pensare a questa tecnologia, anche Honda e Yamaha si sono accodate dando vita all’associazione HySE (Hydrogen Small mobility and Engine tecnology) con lo scopo di abbattere le emissioni di CO2 e allo stesso tempo preservare l’uso di motori a combustione interna.

Associazione HySE

ELETTRICO PROTAGONISTA Nonostante il coraggio di Suzuki con l’idrogeno, al salone di Tokyo rimarrà l’elettrico a giocare un ruolo prevalente tra gli scooter. La stessa Suzuki presenterà l’e-Burgman, Kawasaki mostrerà uno scooter elettrico “J” mentre Honda esporrà il concept SC Edotato di doppie batterie sostituibili per eliminare i tempi di attesa per la ricarica. In pochi giorni stiamo assistendo allo sviluppo di nuovi modelli elettrici, a idrogeno e persino ibridi come quello della Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Si sta quindi instaurando una battaglia tra le nuove tecnologie: quale sarà in grado di avvicinarsi al nostro amato motore a benzina?

Pubblicato da Alessandro Moro, 11/10/2023