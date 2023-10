Kawasaki Ninja 7 Hybrid: la moto non sarà mai più la stessa

E venne il giorno. Dopo le nuove moto elettriche presentate a Parigi, guidabili con patente A1, Kawasaki svela la prima moto ibrida al mondo prodotta in serie: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid ha l'aspetto di una sport touring

Telaio a traliccio, colorazione dominata dal tipico verde del Marchio, la Ninja ibrida si presenta come una sport touring, con semi-manubri rialzati e una posizione di guida leggermente allungata, ma non troppo carica in avanti. Con l'ormai immancabile display TFT a colori per la strumentazione e funzioni connesse per far parlare moto e smartphone attraverso una versione dedicata dell'app Rideology. Per ora Kawasaki non aggiunge alcun dettaglio sulla ciclistica, ma dalle immagini si nota un passo piuttosto lungo e una forcella caratterizzata da avancorsa e angolo di incidenza contenuti. La frenata si avvale di tre dischi, i cui due anteriori sono lavorati da pinze ad attacco tradizionale.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid, lato destro

Leggi Ninja 7 e già pensi a una media cilindrata: prestazioni da 700 cc, insomma. Poi leggi la scheda tecnica della nuova creatura di Akashi e scopri che sotto c'è un inedito motore bicilindrico parallelo da 451 cc a quattro tempi e raffreddato a liquido, con un motore elettrico integrato da 12 CV a dargli manforte, alimentato da una batteria a 48 V (sotto la sella per ottimizzare la concentrazione delle masse): proprio ciò a cui ci hanno abituato le auto dalla Toyota Prius in poi. La potenza massima della Ninja 7 è di 59 CV, con picchi di 69,5 CV erogati per breve tempo grazie alla funzione e-boost: ''prestazioni complessive assimilabili a modelli tra i 650 e i 700 cc ma con un'accelerazione istantanea in partenza da fermo paragonabile a quella di una supersport di 1.000 cc'', sostiene Kawasaki, secondo cui lo sprint dipenderebbe proprio dall'e-boost di cui sopra. Il tutto con un consumo di carburante ''pari a quello di una 250 cc'', prosegue Kawasaki.

Kawasaki Ninja 7 Hybrid, il display TFT

Tre le modalità di guida, Sport-Hybrid, Eco-Hybrid ed EV: per una guida più brillante, più parsimoniosa o a emissioni (e rumori) zero; ''con velocità e autonomia limitate'', nella guida puramente elettrica, fa sapere Kawasaki. Non manca un dispositivo start&stop, per azzerare consumi ed emissioni nelle soste al semaforo, e le due opzioni di trasmissione disponibili prevedono cambio automatico oppure un manuale senza frizione, con funzione Automatic Launch Position Finder (ALPF) che - se attivata - sceglie automaticamente la prima marcia quando la moto è ferma. E per le manovre, è presente una modalità ''walk'' sia in avanti sia in retromarcia, che vi fa fare meno fatica. È forse l'indizio che la nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid pesa tanto? Lo scopriremo presto, visto che i primi esemplari saranno disponibili all'inizio del 2024, a un prezzo non ancora comunicato. Di certo, la batteria pare ben più grande di quelle normalmente in uso sulle moto: guardate il video, se non ci credete!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/10/2023