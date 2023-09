Arriva la scossa! Kawasaki presenta le sue moto elettriche Z e-1 e Ninja e-1

Le avevamo viste lo scorso anno a EICMA in veste quasi definitiva, qualche tempo fa vi abbiamo riportato i primi dati tecnici trapelati, ora ci sono i crismi dell’ufficialità: Kawasaki presenta le sue prime moto elettriche in 70 anni di storia, la naked Z e-1 e la sportiva Ninja e-1. Ecco come sono fatte.

DESING A primo impatto niente shock, le nuove moto elettriche ricordano molto da vicino le controparti termiche fatte ad Akashi, seguendo ancora una volta lo stile Sugomi. Andando più nel dettaglio, le due nuove arrivate sfruttano alcune componenti, come la ciclistica, le sovrastrutture e non solo di Ninja e Z400.

Kawasaki presenta Z e Ninja elettriche, ecco su strada

COME UN 125 A differenza delle donatrici, la destinazione finale è leggermente diversa, infatti entrambe le e-1 sono omologate per la guida con patente A1 fin dai 16 anni e B, proprio come i 125 cc a motore termico. Il motore elettrico ha prestazioni dichiarate al di sotto dei limiti imposti per rientrare nella categoria, con la potenza nominale di 6,9 CV e una massima di 12 CV, sfruttando la modalità boost, una delle peculiarità delle elettriche Kawa. I riding mode sono stati introdotti sulle moto “grandi” per rendere più gestibili le performance, ma sulle piccole Ninja e Z elettriche hanno più una funzione di gestione dell’autonomia. Infatti, con la mappa Eco, la velocità massima scende da 85 a 60 km/h per la Ninja e da 79 a 56 km/h per la nuda. In caso di sorpasso si può fare affidamento su una dose extra di spinta premendo il tasto e-Boost presente vicino alla manopola dell’acceleratore, così facendo si potrà far incrementare la velocità massima, per un massimo di 15 secondi, fino a 99 km/h in mappa Road.

AUTONOMIA E RICARICA Al posto del serbatoio carburante ci sono, ovviamente, le batterie, due nel caso delle Kawasaki e-1, una soluzione inedita che, stando a quanto afferma il costruttore, consente una ricarica più efficace e una maggior flessibilità d’uso. Per ricaricarle si può attaccare il classico cavo alla moto oppure estrarle (il peso di 11,5 kg rende l’operazione fattibile da tutti) e caricarle in una docking station. Per la ricarica completa servono meno di 4 ore mentre l’autonomia dichiarata da Kawasaki per Ninja e Z EV è di 72 km nel ciclo WMTC.

Nuove Kawasaki Z e Ninja elettriche

PRATICITÀ ELETTRICA La propulsione alternativa porta a vantaggi quasi unici, come un pozzetto di 5 litri di capacità sotto la copertura del vano batterie (anche alcune moto termiche lo hanno), l’assenza di cambio e frizione, o la possibilità di far muovere la moto a bassa velocità (5 km/h) anche in retro, per agevolare le manovre. In realtà le due baby Z e Ninja elettriche non sono poi così pesanti: 135 kg la Z, 140 la Ninja. A completare la dotazione c’è la strumentazione digitale a colori TFT da 4,3 pollici con connettività smartphone.